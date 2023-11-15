Вдохновляющее путешествие Эми: исследование Ирландии верхом на лошади, прежде чем она потеряет зрение

Эми, национальная чемпионка США по парациклингу и паратриатлонистка, сталкивается с трудной борьбой с дегенеративным заболеванием «увеит», которое продолжает ухудшать ее зрение. Зная, что ее неизбежно лишат зрения, Эми решила составить список событий, которые она хочет увидеть, прежде чем это произойдет. Одним из пунктов ее списка была поездка на ирландской лошади в Ирландии, и по счастливой случайности на прошлой неделе она оказалась в Ирландии, чтобы выступить на конференции по уходу за глазами.

Благодаря Кирану Моррину и его команде из Country Cottage Stables в Эннискерри мечта Эми стала реальностью. Они подарили ей Малыша Фродо, потрясающего пони из Коннемары, известного своей красотой и достаточно примечательного, чтобы иметь собственную страницу в Instagram. В день поездки погода стала необычайно солнечной и сухой, открыв Эми невероятный вид на пышную зелень, холмы Уиклоу и великолепный водопад Пауэрскорт в полном потоке. Эми с радостью выразила благодарность в Instagram, наслаждаясь живописными воспоминаниями, которые останутся с ней навсегда.

Размышляя о том, почему она добавила именно этот опыт в свой список желаний, Эми объяснила, что ее глубокое увлечение сельской Ирландией и верховой ездой зародилось в ее детстве. Когда она росла, ее лучшая подруга-ирландка Пиппа познакомила ее с чудесами пони Коннемары. Эми была очарована очарованием скачки по зеленым полям, перепрыгивания через живые изгороди и каменные стены. Однако потеря зрения в возрасте 22 лет отложила эти мечты.

Киран, который никогда раньше не работал со слепыми наездниками, принял дополнительные меры предосторожности, выстроив студентов в качестве наездников. Из-за ограниченного центрального зрения единственной проблемой, с которой столкнулась Эми, были низко свисающие ветви, по которым ее внимательные спутники умело помогали ей ориентироваться. Эми похвалила Кирана за его опыт, доброту и за то, что он чувствовал себя невероятно желанным гостем на протяжении всего опыта.

Оглядываясь назад, Эми нашла вдохновение в истории верховой езды в Великобритании и Ирландии, включая турнир Grand National в Англии и историю National Velvet, книги и последующего фильма о молодой девушке, которая бросила вызов общественным нормам, участвуя в Grand National. Решимость Эми проявляется, когда она адаптируется к проблемам своего дегенеративного заболевания. Перейдя из триатлона в трековый велоспорт по состоянию здоровья, она теперь усердно готовится к отборочным играм Паралимпийских игр в США в феврале.

Несмотря на препятствия, с которыми она сталкивается, недавняя поездка Эми в Уиклоу превзошла все ожидания, оставив ее наполненной радостью и загипнотизированной красотой ирландской сельской местности. Ее приключение служит свидетельством способности следовать за мечтой и наслаждаться каждым драгоценным моментом, даже перед лицом невзгод.

FAQ

Что такое увеит?

Увеит — дегенеративное заболевание, вызывающее воспаление среднего слоя глаза, известного как увеа. Если его не лечить, это может привести к потере зрения. Клиника Мейо

Что такое пони Коннемара?

Пони Коннемара — порода пони, произрастающая в регионе Коннемара в Ирландии. Они известны своим умом, выносливостью и универсальностью, что делает их подходящими для различных видов конного спорта. Общество заводчиков пони Коннемара

Что такое Великий национал?

Grand National — знаменитое соревнование по скачкам, которое ежегодно проводится в Англии. Это считается одним из самых сложных забегов с препятствиями в мире, который проводится на ипподроме Эйнтри недалеко от Ливерпуля. Жокей-клуб