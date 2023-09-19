Испытайте потрясающее северное сияние в Ирландии

Северное сияние, захватывающее дух природное явление, можно увидеть в различных местах Ирландии. В то время как Исландия и Аляска известны своими проявлениями северного сияния, Ирландия предлагает уникальную возможность стать свидетелем этого потрясающего светового шоу. Огни часто имеют ярко-зеленые, а иногда и розовые, синие и фиолетовые оттенки, создавая завораживающее зрелище в ночном небе.

Дэвид Мур, редактор журнала Astronomy Ireland, объясняет, что шансы увидеть Северное сияние повышаются во время равноденствия, которое в этом году приходится на 23 сентября. Магнитное поле Земли и наклон планеты играют роль в создании благоприятных условий для появления огней. Однако важно отметить, что нет никакой гарантии, что вы станете свидетелем этого природного явления.

Лучшие места для наблюдения за огнями Ирландии — сельская местность северного побережья и некоторые части побережья Антрима. Эти районы обеспечивают четкий вид на Атлантический океан без помех городских огней. Мейо, также расположенный вдоль побережья Атлантического океана, является еще одним рекомендуемым местом. Однако если небо ясное, огни можно увидеть из любой точки страны.

Формирование Северного сияния начинается с солнечных вспышек на Солнце, которые выбрасывают огромное количество радиации в космос. Эти частицы затем взаимодействуют с магнитным полем Земли и притягиваются к северному и южному полюсам. Когда они сталкиваются с атомами и молекулами в атмосфере, возникают яркие цвета.

Чтобы максимизировать шансы увидеть Северное сияние, крайне важно находиться вдали от искусственного освещения. Горожане могут быть свидетелями только крупных представлений, но те, кто живет в сельской местности, вдали от яркого света, могут наслаждаться прекрасными видами. Несмотря на непредсказуемость сияний, астрономы могут предсказать их появление, наблюдая за солнечной активностью.

Астрономия Ирландии предоставляет службу оповещения о полярных сияниях, предлагая ежедневные обновления о состоянии неба, включая вероятность увидеть северное сияние. Хотя огни могут появиться в любое время ночи, для оптимальной видимости важно иметь чистое небо.

Хотя погода в Ирландии может быть непростой из-за частых облаков и дождей, все же есть возможность стать свидетелем северного сияния. Поскольку солнечная активность достигнет пика в 2025 году, следующие несколько лет будут особенно благоприятны для того, чтобы увидеть это чудо природы. Итак, приготовьтесь к волшебной ночи под освещенным ирландским небом.

источники:

– Журнал Astronomy Ireland.