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Астероиды: разрушители и создатели жизни на Земле?

ByРоберт Эндрю

сентябрь 11, 2023
Астероиды: разрушители и создатели жизни на Земле?

Ученые активно исследуют способы защиты Земли от потенциально катастрофического воздействия астероида. Однако недавнее исследование предполагает, что мощный удар астероида в прошлом, возможно, сыграл решающую роль в зарождении жизни на нашей планете. Исследование, проведенное Николасом Воганом, астробиологом из Вашингтонского университета, исследует возможность того, что гигантский космический камень смешал атмосферу Земли, создав условия, необходимые для химических реакций, которые в конечном итоге привели к возникновению жизни.

Согласно исследованию, массивные удары астероидов могли привести к попаданию в поверхностную среду Земли высоких концентраций цианистого водорода, необходимого соединения для жизни. Эта гипотеза дает решение загадки того, как атмосфера Земли превратилась из стерильной в благоприятную для биологии.

Хотя ученые рассматривали вулканы как возможный источник метана, который способствовал эволюции жизни, химический анализ древних горных пород предполагает, что астероиды могли быть ответственны за выброс необходимого метана в воздух. Богатый железом астероид мог вступить в реакцию с испарившимся в результате удара океаном, в результате чего образовалась атмосфера, богатая водой, водородом и углеродом. Со временем, когда атмосфера остыла, метан попал в океаны, образуя пребиотические молекулы, такие как цианистый водород.

Однако, хотя гипотеза о химии астероидов убедительна, важно признать, что это еще не доказанный факт. Для подтверждения этой теории необходимо дальнейшее понимание органической химии, которая привела к возникновению жизни.

В целом, исследование подчеркивает парадоксальную связь между астероидами и жизнью на Земле. Эти небесные тела, которые потенциально могли вызвать массовое разрушение, возможно, также сыграли решающую роль в развитии жизни, какой мы ее знаем. Исследование подчеркивает необходимость предотвращения будущих крупных столкновений с астероидами, одновременно признавая шаткий баланс, который позволил жизни возникнуть и процветать на нашей планете.

источники:
– Исследование Николаса Вогана, Вашингтонский университет
– Интервью с Николасом Воганом в The Daily Beast

By Роберт Эндрю

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