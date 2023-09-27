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Метеориты: скрытый источник ценных материалов на Земле

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
Метеориты: скрытый источник ценных материалов на Земле

Метеориты могут стать ключом к решению кризиса природных ресурсов на Земле. Эти внеземные объекты, которые каждый год падают на Землю в больших количествах, являются не только интересными научными образцами, но и содержат ценные материалы, которые можно использовать для удовлетворения нашего растущего спроса на критически важные минералы.

Одним из таких материалов является графен, один слой атомов углерода с впечатляющей проводимостью и прочностью. Графен был обнаружен в метеоритах, упавших в Альенде, Мексика, и на хребте Королевы Александры в Антарктиде. Этот чудо-материал имеет широкий спектр применения и считается значительным открытием.

Еще одна важная находка в метеоритах — тетратенит, железо-никелевый сплав. Тетратаенит преподносится как потенциальная замена редкоземельным минералам, используемым в постоянных магнитах, которые являются жизненно важными компонентами в различных отраслях, таких как производство автомобилей и компьютерная техника.

Хотя не каждый метеорит будет содержать ценные материалы, такие как графен или тетратенит, они все же могут служить химическими и минералогическими моделями для воспроизведения необходимых ресурсов на Земле. Изучая состав метеоритов, ученые могут получить представление о формировании и распространении этих материалов и разработать стратегии их устойчивого получения на нашей планете.

С другой стороны, добыча полезных ископаемых на астероидах или на Луне сопряжена со значительными проблемами и затратами. В настоящее время не обнаружено лунных зон, подходящих для коммерческой добычи полезных ископаемых, а логистика добычи и транспортировки ресурсов из космоса огромна. Вместо этого, возможно, было бы более практично извлекать ценные материалы из метеоритов здесь, на Земле.

Хотя возможности космической добычи полезных ископаемых все еще находятся в стадии разработки, эксперты прогнозируют многообещающее будущее добычи внеземных ресурсов. Однако идея о том, что наши потребности в природных ресурсах могут быть удовлетворены только за счет добычи полезных ископаемых на астероидах или Луне, неуместна. Реалистичные решения можно найти у себя дома, исследуя потенциал метеоритов как источника ценных материалов.

В заключение отметим, что метеориты содержат огромное количество неиспользованных ресурсов, которые могут помочь решить наш кризис природных ресурсов. Изучая эти внеземные объекты, мы можем обнаружить ценные материалы, такие как графен и тетратенит, и получить представление о том, как устойчиво воспроизводить их на Земле. Хотя идея космической добычи интересна, важно не упускать из виду потенциал метеоритов как источника ценных материалов прямо здесь, на нашей планете.

источники:
– [Creative Commons] (источник)

By Вики Ставропулу

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