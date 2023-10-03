CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Загрязнение спутников Сатурна: почему был уничтожен Кассини, а не Гюйгенс

ByГабриэль Бота

Октябрь 3, 2023
Загрязнение спутников Сатурна: почему был уничтожен Кассини, а не Гюйгенс

Неожиданно зонд «Кассини» был намеренно врезан в атмосферу Сатурна, чтобы предотвратить загрязнение от земных организмов. Это решение может озадачить многих, поскольку зонд «Гюйгенс» фактически приземлился на Титане, одном из спутников Сатурна. Однако причина этого решения кроется в опасениях астробиологов и экспертов по планетарной защите.

Основной проблемой этих экспертов является потенциальное загрязнение Энцелада, еще одного спутника Сатурна. Считается, что под ледяной поверхностью Энцелада находится глобальный океан жидкой воды, что делает его главным кандидатом на размещение внеземных микроорганизмов, которые могут напоминать жизнь на Земле. Чтобы предотвратить любую вероятность падения земного оборудования на Энцелад и его потенциального загрязнения, зонд Кассини был уничтожен.

С другой стороны, Титан, хотя и богат органическими химическими веществами, представляет меньший риск загрязнения. Считается, что чрезвычайно низкие температуры на Титане, около -290 градусов по Фаренгейту, препятствуют развитию биологии, подобной земной. Хотя аммиак потенциально может выступать в качестве растворителя и основы для мембран на сверххолодном мире, таком как Титан, Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что риск загрязнения такой холодной биосферы очень низок.

Решение о столкновении Кассини с атмосферой Сатурна было продиктовано приоритетом защиты Энцелада, который таит в себе потенциал существования внеземной жизни. Хотя Титан имеет астробиологическое значение, его низкие температуры снижают вероятность загрязнения. Принеся Кассини в жертву атмосфере Сатурна, команда НАСА-ЕКА гарантировала, что риск загрязнения Энцелада был устранен.

Источник: Дэвид Уормфлэш, астробиолог и научный коммуникатор, Портленд, Орегон.

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Обнаружен новый метод энергоэффективного производства карбамида

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Древняя архитектурная техника вдохновляет на новый подход к повышению производительности металлоорганических каркасов

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Важность управления настройками файлов cookie для персонализации работы в Интернете

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Южнокорейские исследователи протестуют против предложенного правительством сокращения исследовательского бюджета

Октябрь 5, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев