Неожиданно зонд «Кассини» был намеренно врезан в атмосферу Сатурна, чтобы предотвратить загрязнение от земных организмов. Это решение может озадачить многих, поскольку зонд «Гюйгенс» фактически приземлился на Титане, одном из спутников Сатурна. Однако причина этого решения кроется в опасениях астробиологов и экспертов по планетарной защите.

Основной проблемой этих экспертов является потенциальное загрязнение Энцелада, еще одного спутника Сатурна. Считается, что под ледяной поверхностью Энцелада находится глобальный океан жидкой воды, что делает его главным кандидатом на размещение внеземных микроорганизмов, которые могут напоминать жизнь на Земле. Чтобы предотвратить любую вероятность падения земного оборудования на Энцелад и его потенциального загрязнения, зонд Кассини был уничтожен.

С другой стороны, Титан, хотя и богат органическими химическими веществами, представляет меньший риск загрязнения. Считается, что чрезвычайно низкие температуры на Титане, около -290 градусов по Фаренгейту, препятствуют развитию биологии, подобной земной. Хотя аммиак потенциально может выступать в качестве растворителя и основы для мембран на сверххолодном мире, таком как Титан, Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что риск загрязнения такой холодной биосферы очень низок.

Решение о столкновении Кассини с атмосферой Сатурна было продиктовано приоритетом защиты Энцелада, который таит в себе потенциал существования внеземной жизни. Хотя Титан имеет астробиологическое значение, его низкие температуры снижают вероятность загрязнения. Принеся Кассини в жертву атмосфере Сатурна, команда НАСА-ЕКА гарантировала, что риск загрязнения Энцелада был устранен.

Источник: Дэвид Уормфлэш, астробиолог и научный коммуникатор, Портленд, Орегон.