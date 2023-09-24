Исследователи создают синтетические виды без биохимии и соблюдают эволюционные принципы

Исследователи из Гарварда нашли способ создания синтетических живых систем, не основанных на биохимии, открывая возможность существования форм жизни на других планетах, которые могли возникнуть на основе другого типа химии. Команда под руководством Хуана Переса-Меркадера изучает небиохимические системы, способные проявлять основные свойства всех природных живых систем. Их последнее исследование, опубликованное в журнале Cell Reports Physical Science, демонстрирует, что эти синтетические системы действуют в соответствии с дарвиновскими эволюционными принципами.

Исследователи ранее разработали основанные на углеродной химии системы, называемые протоклетками, которые имитируют поведение биохимических клеток. Эти протоклетки состоят из самособирающихся полимерных везикул и не зависят от каких-либо химических веществ биологического происхождения. В этом исследовании команда создала два вида протоклеток и наблюдала за их конкуренцией за выживание в освещенной среде.

Один из синтетических видов обладал преимуществом светочувствительности, а другой – нет. Благодаря своим наблюдениям исследователи обнаружили, что светочувствительные виды смогли выжить, в то время как другие виды не выжили. Это демонстрирует принцип конкурентного исключения, когда виды с наибольшим конкурентным преимуществом превосходят другие виды за ресурсы.

Эти результаты бросают вызов представлению о том, что биохимия необходима для борьбы за жизнь. Перес-Меркадер предполагает, что небиохимическая химия углерода может привести к вымиранию менее «подходящих» видов протоклеток. Это поднимает вопрос о том, существуют ли за пределами Земли химические вещества, способные реализовать фундаментальные свойства жизни.

Перес-Меркадер считает, что при определенных обстоятельствах материалы на поверхности планеты могут вступать в химическую реакцию, самоорганизовываться и демонстрировать поведение, наблюдаемое в этом эксперименте. Он подчеркивает необходимость открытости к возможности существования других форм жизни во Вселенной, которые могут не напоминать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем.

Это исследование открывает новые возможности для понимания происхождения жизни и поддерживает идею о том, что жизнь может существовать в формах, сильно отличающихся от тех, с которыми мы знакомы на Земле.

источники:

– The Harvard Gazette: исследователи создают синтетические виды без биохимии и обнаруживают, что они действуют в соответствии с дарвиновскими эволюционными принципами.