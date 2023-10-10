Почему закаты на Марсе кажутся синими

На недавнем изображении, опубликованном марсоходом Perseverance, запечатлен захватывающий дух синий закат на Марсе, который резко контрастирует с закатами, к которым мы привыкли на Земле. Но что вызывает это явление?

Атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа с небольшим количеством азота и следовых количеств кислорода. Кроме того, марсианская атмосфера содержит значительное количество пылевых частиц. Именно эти частицы пыли способствуют голубому виду закатов на Марсе.

Когда солнечный свет проходит через атмосферу Земли, он рассеивается молекулами и частицами в воздухе, что приводит к появлению различных цветов. Однако на Марсе частицы пыли в атмосфере поглощают большую часть синего света, придавая небу красный цвет. На восходе и закате, когда солнечному свету приходится проходить через большее количество пыли, синий свет рассеивается в области вокруг Солнца, что делает его видимым для наблюдателей на поверхности Марса.

Это явление известно как межзвездное поглощение, которое означает потерю определенных длин волн света из-за поглощения и рассеяния частицами пыли. Синий свет имеет тенденцию рассеиваться ближе к направлению солнца, тогда как другие цвета рассеиваются по небу, создавая желтый или оранжевый оттенок.

Марк Леммон, член группы визуализации Mars Pathfinder и научной группы марсохода Curiosity, объясняет, что синий цвет возле Солнца во время марсианских закатов обусловлен исключительно пылью в атмосфере. Он уточняет, что это не вызвано облаками водяного льда.

В заключение отметим, что уникальный состав марсианской атмосферы, в частности наличие частиц пыли, ответственен за синий цвет закатов на Марсе. Это захватывающее явление демонстрирует отличительные характеристики окружающей среды Красной планеты.

источники:

– Марк Леммон, член группы визуализации Mars Pathfinder и научной группы марсохода Curiosity.

– Техасский университет A&M, Колледж-Стейшн