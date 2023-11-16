Актуальность определения приоритетности климатических «переломных моментов»

Поскольку наша планета претерпевает быстрые и тревожные изменения, ученые призывают Организацию Объединенных Наций (ООН) уделять приоритетное внимание климатическим «переломным моментам». Эти переломные моменты являются критическими порогами в рамках климатической системы, пересечение которых может спровоцировать необратимые и катастрофические сдвиги. Пока экологи готовятся к предстоящему климатическому саммиту COP28, Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) собирается для обсуждения своих следующих оценок глобального потепления.

Ведущий ученый-климатолог Тим Лентон подчеркивает важность признания этих переломных моментов и их потенциальных последствий. Например, по мере таяния ледникового щита Гренландии, понижение его высоты подвергает его воздействию более теплого воздуха, что еще больше ускоряет процесс таяния. Такие петли обратной связи могут стать самодвижущимися, вызывая усиление потепления даже без увеличения выбросов парниковых газов.

Хотя концепция переломных моментов кратко рассматривалась в предыдущих отчетах МГЭИК, многие ученые утверждают, что ждать еще пять-семь лет для комплексных оценок — это неадекватное управление рисками. Чтобы решить эту насущную проблему, Лентон и группа из более чем 200 ученых готовят собственный отчет о переломных моментах, который будет выпущен независимо, приурочен к COP28.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются ученые, — это выявление сигналов раннего предупреждения об этих переломных моментах. Люк Кемп, исследователь из Кембриджского центра изучения экзистенциального риска, подчеркивает отсутствие ясности в отношении того, когда эти петли обратной связи начинают самоусиляться. Эта неопределенность подчеркивает необходимость принятия превентивных мер в ответ на наихудшие сценарии развития событий.

Устранение переломных моментов имеет решающее значение для повышения устойчивости к последствиям изменения климата. Рассматривая наихудшие сценарии и принимая превентивные меры, общество может смягчить потенциальные риски, связанные с этими переломными моментами. Профессор Кристи Эби, изучающая риски для здоровья, связанные с изменением климата, обращает внимание на важность инфраструктуры, ориентированной на будущее, и стратегий адаптации. Она приводит в пример мост на остров Принца Эдуарда, который был построен с дополнительными припусками по высоте на случай повышения уровня моря. Такой дальновидный подход позволил сэкономить затраты и предотвратить необходимость дорогостоящей модернизации.

Сосредоточив внимание на переломных моментах, МГЭИК может направлять политические решения, выходящие за рамки установления связи между деятельностью человека и изменением климата. Наоми Орескес, профессор Гарвардского университета, утверждает, что в условиях ограниченных научных ресурсов научному сообществу крайне важно стратегически распределять усилия по критически важным областям, таким как переломные моменты, смягчение последствий и адаптация.

Поскольку насущная необходимость решения проблемы изменения климата усиливается, признание и определение приоритетности переломных моментов имеют первостепенное значение. ООН и ее страны-члены должны работать вместе, чтобы подготовить специальный доклад о переломных моментах, чтобы не только подчеркнуть потенциальные катастрофы, но и подчеркнуть, что еще не поздно предпринять значимые действия.

Вопросы и ответы:

Каковы переломные моменты в климатической системе? Переломные моменты относятся к критическим порогам в климатической системе, превышение которых может спровоцировать резкие и необратимые изменения.

Почему переломные моменты важны? Переломные моменты могут вызвать катастрофические изменения в нашей климатической системе, что приведет к серьезным и долгосрочным последствиям для окружающей среды и человеческого общества.

Как ученые решают проблемы переломных моментов? Некоторые учёные призывают ООН расставить приоритеты в переломных моментах, заказав специальный доклад. Другие проводят независимые исследования для подготовки собственных отчетов о переломных моментах.

Каковы проблемы в преодолении переломных моментов? Серьезной проблемой является выявление сигналов раннего предупреждения о переломных моментах и ​​понимание того, когда петли обратной связи становятся самоусиливающимися. Неопределенность, окружающая эти факторы, подчеркивает необходимость принятия упреждающих мер и подходов предосторожности.

Как мы можем повысить устойчивость к переломным моментам? Повышение устойчивости предполагает принятие превентивных мер, создание инфраструктуры, ориентированной на будущее, и разработку стратегий адаптации, учитывающих наихудшие сценарии. Эти меры помогают смягчить потенциальные риски, связанные с переломными моментами.