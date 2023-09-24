Хранилище микробиоты: сохранение микробного разнообразия для здоровья

В пищеварительном тракте человека обитают триллионы микроорганизмов, играющих решающую роль в поддержании общего состояния здоровья. Эти микроорганизмы, в том числе бактерии, грибы и другие микробы, способны влиять на различные аспекты нашего самочувствия, от иммунной системы до метаболизма. Однако сейчас ученые бьют тревогу, предупреждая, что быстрая урбанизация, индустриализация и изменения окружающей среды в нашем современном мире ставят под угрозу разнообразие этой микробиоты.

В ответ на эту угрозу группа ученых в Швейцарии создала Хранилище микробиоты. Этот инновационный проект направлен на сбор образцов фекалий из различных сообществ по всему миру, от Лаоса до Эфиопии. Хранилище микробиоты, созданное по образцу знаменитого Глобального хранилища семян на Шпицбергене, Норвегия, где хранится более миллиона образцов семян, призвано обеспечить постоянную резервную копию микробиоты.

Подобно тому, как Глобальное хранилище семян стремится сохранить разнообразие сельскохозяйственных культур, Хранилище микробиоты стремится сохранить и потенциально возродить утраченное микробное разнообразие для борьбы с будущими болезнями. Так же, как семена можно использовать для восстановления и омоложения популяций растений, есть надежда, что сохраненная микробиота послужит источником новых терапевтических средств и методов лечения в будущем.

Собирая образцы от различных популяций, Хранилище микробиоты стремится охватить весь спектр микробного разнообразия и гарантировать его сохранение для будущих поколений. Этот генетический материал представляет собой ценный ресурс, который потенциально может открыть новые решения для ряда заболеваний.

Сохранение микробного разнообразия имеет первостепенное значение, поскольку нарушения микробиоты связаны с различными проблемами со здоровьем, включая аутоиммунные заболевания, аллергии, ожирение и расстройства психического здоровья. Понимание сложной взаимосвязи между микробными сообществами и здоровьем человека является важным шагом в разработке целевых вмешательств и методов лечения.

Хранилище микробиоты служит свидетельством растущего признания жизненно важной роли микроорганизмов в здоровье человека. Сохраняя и изучая разнообразие микробиоты, мы можем раскрыть потенциал революционных медицинских достижений и обеспечить более здоровое будущее для будущих поколений.

источники:

– Глобальное хранилище семян – Шпицберген, Норвегия

– Команда проекта Microbiota Vault в Швейцарии