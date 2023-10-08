Миссия «Психея»: исследование загадочного металлического астероида

Ученые уже давно очарованы 16 Психеей, богатым металлами астероидом, расположенным в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Его оценочная стоимость, если его добыть, превысит общую сумму денег на Земле сегодня. Однако его ценность – не единственное, что привлекает внимание. Исследователи стремятся изучить этот плотный астероид, поскольку он может дать представление о ранних стадиях развития Солнечной системы.

Предстоящая миссия «Психея», возглавляемая Лабораторией реактивного движения НАСА, призвана разгадать тайны «16 Психеи» с близкого расстояния. Изучая его внешний вид, ученые надеются определить его происхождение и состав. Остаток ядра разрушенной планеты? Был ли он сформирован в результате столкновения и последующей сборки? Или он сформирован чем-то еще более уникальным, например извергающими железо вулканами?

Миссия «Психея» состоит из построенного НАСА орбитального аппарата, также называемого «Психея», который станет первым космическим кораблем, созданным человеком, который посетит металлический астероид. Первоначально окно запуска было назначено на 5 октября, но оно было перенесено на 12 октября из-за доводки двигателей космического корабля. Космический корабль будет запущен из Космического центра Кеннеди во Флориде на борту ракеты SpaceX Falcon Heavy.

В рамках миссии Психеи 16 Психея — 16-е обнаруженное малое планетарное тело, названное в честь греческой богини души. Астероид имеет ширину около 220 км и имеет неровную, приплюснутую форму, напоминающую картофель. Благодаря наземным наблюдениям ученые получили ценную информацию о ее размере, форме, периоде вращения и полюсе вращения.

Одним из наиболее интригующих аспектов 16 Psyche является содержание металла. Хотя его поверхность по-разному отражает свет, точный состав присутствующих в нем металлов до сих пор неизвестен. Однако, основываясь на составе железных метеоритов, ученые прогнозируют, что 16 Psyche богата железом и никелем, а также может содержать микроэлементы кобальта, титана, платины и палладия.

Основная цель миссии — пролить свет на истинную природу 16 Psyche. Это остаток ядра? Является ли это продуктом древнего вулканизма? Эти вопросы остаются без ответа. Космический корабль «Психея» оснащен магнитометром для обнаружения любого остаточного магнетизма, который может присутствовать, что может дать подсказку о его происхождении.

Задержка миссии «Психея» означает, что теперь ожидается, что космический корабль встретится с «Психеей-16» в 2029 году, следуя по траектории, которая включает в себя близкий проход к Марсу для набора скорости. Достигнув пункта назначения, космический корабль выйдет на орбиту на высоте около 75 км над поверхностью астероида, что позволит получить подробные изображения и составить карту его особенностей.

В заключение отметим, что миссия «Психея» обещает раскрыть тайны Психеи-16, невероятно ценного и загадочного металлического астероида. Изучая этот уникальный небесный объект вблизи, ученые надеются получить ценную информацию о раннем формировании нашей Солнечной системы и происхождении этих богатых металлами астероидов.