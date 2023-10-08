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Наука

НАСА запустит ракеты для изучения изменений атмосферы во время солнечного затмения

ByГабриэль Бота

Октябрь 8, 2023
НАСА запустит ракеты для изучения изменений атмосферы во время солнечного затмения

НАСА готовится запустить три ракеты в тень Луны во время предстоящего солнечного затмения, чтобы изучить возмущения в атмосфере Земли. Затмение, которое будет кольцевым солнечным затмением для определенного маршрута на юго-западе США и частичным солнечным затмением для всей Америки, приведет к значительному уменьшению солнечного света.

В разгар события примерно 90% Солнца будет закрыто Луной. НАСА стремится измерить влияние этого явления на верхние слои атмосферы Земли. Чтобы собрать данные об атмосфере, плотности электронов и температуре, космическое агентство запустит три зондирующие ракеты с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, недалеко от пути «огненного кольца» затмения.

Ракеты, запущенные до, во время и после пика затмения, поднимутся примерно на 50 миль в ионосферу, где воздух станет электрическим. В этой области происходят колебания температуры и плотности при движении ионов и электронов во время восхода и захода солнца. Ученые ожидают, что во время затмения волны будут распространяться через ионосферу. Эта миссия станет первой, которая соберет одновременные измерения из разных мест в этом специализированном слое атмосферы Земли во время солнечного затмения.

Проект, возглавляемый Арохом Барджатьей из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла, известен как «Атмосферные возмущения вокруг затмения Пэт». Барджатья сравнивает ионосферу с прудом с легкой рябью, утверждая, что затмение действует как моторная лодка, внезапно прорывающаяся сквозь воду. Лодка создает след, из-за которого уровень воды на мгновение поднимается по мере ее обратного течения.

На каждой ракете будут установлены небольшие научные инструменты для измерения изменений электрических и магнитных полей, плотности и температуры. Ракеты считаются идеальными для изучения вертикального измерения в небольших пространственных масштабах, поскольку их можно точно запускать и исследовать высоты, недоступные для спутников.

Кольцевое солнечное затмение будет видно по траектории, проходящей через Орегон, северную Калифорнию, Неваду, юго-запад Айдахо, Юту, северо-восток Аризоны, юго-запад Колорадо, Нью-Мексико и Техас. После выхода из США путь пройдет через мексиканский полуостров Юкатан, а также через Белиз, Гондурас, Никарагуа, Панаму, Колумбию и Бразилию. Хотя только те, кто окажется на пути, станут свидетелями «огненного кольца», которое представляет собой светящееся кольцо вокруг новолуния, люди по всей Северной, Центральной и Южной Америке испытают частичное солнечное затмение.

источники:
- НАСА
– Мадулика Гухатхакурта, научный сотрудник программы гелиофизики, штаб-квартира НАСА

By Габриэль Бота

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