НАСА запустит ракеты для изучения изменений атмосферы во время солнечного затмения

НАСА готовится запустить три ракеты в тень Луны во время предстоящего солнечного затмения, чтобы изучить возмущения в атмосфере Земли. Затмение, которое будет кольцевым солнечным затмением для определенного маршрута на юго-западе США и частичным солнечным затмением для всей Америки, приведет к значительному уменьшению солнечного света.

В разгар события примерно 90% Солнца будет закрыто Луной. НАСА стремится измерить влияние этого явления на верхние слои атмосферы Земли. Чтобы собрать данные об атмосфере, плотности электронов и температуре, космическое агентство запустит три зондирующие ракеты с ракетного полигона Уайт-Сэндс в Нью-Мексико, недалеко от пути «огненного кольца» затмения.

Ракеты, запущенные до, во время и после пика затмения, поднимутся примерно на 50 миль в ионосферу, где воздух станет электрическим. В этой области происходят колебания температуры и плотности при движении ионов и электронов во время восхода и захода солнца. Ученые ожидают, что во время затмения волны будут распространяться через ионосферу. Эта миссия станет первой, которая соберет одновременные измерения из разных мест в этом специализированном слое атмосферы Земли во время солнечного затмения.

Проект, возглавляемый Арохом Барджатьей из Университета аэронавтики Эмбри-Риддла, известен как «Атмосферные возмущения вокруг затмения Пэт». Барджатья сравнивает ионосферу с прудом с легкой рябью, утверждая, что затмение действует как моторная лодка, внезапно прорывающаяся сквозь воду. Лодка создает след, из-за которого уровень воды на мгновение поднимается по мере ее обратного течения.

На каждой ракете будут установлены небольшие научные инструменты для измерения изменений электрических и магнитных полей, плотности и температуры. Ракеты считаются идеальными для изучения вертикального измерения в небольших пространственных масштабах, поскольку их можно точно запускать и исследовать высоты, недоступные для спутников.

Кольцевое солнечное затмение будет видно по траектории, проходящей через Орегон, северную Калифорнию, Неваду, юго-запад Айдахо, Юту, северо-восток Аризоны, юго-запад Колорадо, Нью-Мексико и Техас. После выхода из США путь пройдет через мексиканский полуостров Юкатан, а также через Белиз, Гондурас, Никарагуа, Панаму, Колумбию и Бразилию. Хотя только те, кто окажется на пути, станут свидетелями «огненного кольца», которое представляет собой светящееся кольцо вокруг новолуния, люди по всей Северной, Центральной и Южной Америке испытают частичное солнечное затмение.

источники:

- НАСА

– Мадулика Гухатхакурта, научный сотрудник программы гелиофизики, штаб-квартира НАСА