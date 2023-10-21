Международное наблюдение за лунной ночью 2023 года: небесное событие, которое стоит посмотреть

В эти выходные, в субботу, 21 октября, миллионы людей со всего мира соберутся на улице, чтобы увидеть красоту нашего естественного спутника Луны. Это ежегодное мероприятие, известное как Международное наблюдение за лунной ночью, активно продвигается НАСА, и только в Северной Америке зарегистрировано более 3,000 мероприятий.

Причиной такого выбора времени является текущая фаза Луны, то есть первая четверть. Эту фазу часто считают лучшим временем для наблюдения за Луной, поскольку она яркая, но не слишком яркая, что делает ее идеальной для наблюдателей за звездами. Кроме того, этот этап предлагает уникальную возможность увидеть некоторые из самых захватывающих дух достопримечательностей Луны.

Для тех, кто не знает, что искать, НАСА предоставило загружаемые карты Луны для каждого полушария. На этих картах выделены основные лунные пятна, представляющие собой темные пятна, покрывающие примерно одну шестую поверхности Луны. Хотя их называют «морями», на самом деле эти области представляют собой базальтовые равнины, образовавшиеся потоками лавы после ударов астероидов.

Хотя невооруженным глазом можно легко заметить темные пятна, использование бинокля может улучшить впечатление. Сосредоточившись на терминаторе Луны, линии, отделяющей темную сторону от светлой, наблюдатели могут наблюдать игру теней, обнажая кратеры и горные хребты. Южная часть Луны особенно гористая и предлагает увлекательную местность для исследования.

Международная ночь наблюдения за луной также предоставляет прекрасную возможность вновь посетить историческую высадку человечества на Луну. 20 июля 1969 года Нил Армстронг заявил: «База Спокойствия здесь. Орел приземлился." Место посадки, известное как Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis), в эту ночь легко узнать. Также видны и другие места посадки миссии «Аполлон», но во время этого события некоторые из них могут находиться в лунной ночи.

Помимо наблюдения за Луной в эту особенную ночь, НАСА будет транслировать двухчасовую прямую трансляцию по телевидению НАСА в 7:XNUMX по восточному времени. Целью этой трансляции является объединение людей во всем мире в прославлении наблюдений, науки и исследования Луны, а также продвижение программ НАСА по науке и исследованию Луны.

Итак, если вы окажетесь на улице в эти выходные, найдите минутку, чтобы посмотреть на Луну и оценить чудеса нашего небесного соседа. И отметьте в своем календаре Международную ночь наблюдения за луной в следующем году, которая состоится 14 сентября 2024 года.

источники:

– Международное наблюдение НАСА за лунной ночью – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon/annual-event/international-observe-the-moon-night/

– Карты Луны НАСА – https://moon.nasa.gov/resources/240/moon-map/

– Студия научной визуализации НАСА: места посадки Аполлона – https://svs.gsfc.nasa.gov/13812