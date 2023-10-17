НАСА рассматривает возможность сокращения финансирования космических телескопов «Хаббл» и «Чандра»

Согласно недавнему отчету, НАСА сталкивается с потенциальными сокращениями в своем астрофизическом подразделении, что может повлиять на две крупные программы космических телескопов. Космический телескоп «Хаббл» и рентгеновская обсерватория «Чандра», которые внесли значительный вклад в наше понимание Вселенной, могут столкнуться с сокращением финансирования.

Во время презентации в комитете по астрономии и астрофизике Национальной академии наук, техники и медицины США Марк Клэмпин, директор астрофизического подразделения НАСА, сообщил, что бюджетные ограничения могут потребовать «неуказанного» сокращения финансирования этих телескопов. Это делается для того, чтобы выделить ресурсы на новые программы НАСА, поскольку агентство ожидает, что уровни бюджета на 2024 финансовый год останутся такими же, как и в предыдущем году.

Подразделение астрофизики запросило почти 1.56 миллиарда долларов на следующий финансовый год, но Клэмпин признал, что получение полного финансирования маловероятно. В случае существенного сокращения бюджета их приоритетом будет сокращение финансирования миссий расширенного масштаба, включая телескопы «Хаббл» и «Чандра».

Хаббл в сотрудничестве с космическим телескопом Джеймса Уэбба НАСА является важнейшим инструментом для научных исследований и исследований. С другой стороны, «Чандра» была запущена в 1999 году и не участвовала в миссиях по обслуживанию, как «Хаббл». В настоящее время он сталкивается с эксплуатационными проблемами из-за своего возраста.

Хотя «Хаббл» работает эффективно, Клэмпин отметил, что он находится в эксплуатации уже долгое время и составляет значительную часть бюджета астрофизики. Чандра, с другой стороны, сталкивается с трудностями и требует дополнительных усилий для поддержания своей деятельности.

В предложенном Белым домом бюджете на 2024 год выделяется 93.3 миллиона долларов для «Хаббла» и 68.7 миллиона долларов для «Чандры». Эти цифры составляют примерно 10% от общего бюджетного запроса астрофизического подразделения НАСА в 2024 году.

Важно отметить, что решения НАСА о финансировании все еще ожидают утверждения, и корректировки могут быть внесены до того, как будет определен окончательный бюджет.

источники:

– Космос.com

– КосмическиеНовости