Сложное путешествие космического корабля «Сок» к Юпитеру

Космический корабль Juice преодолел только 5% своего пути к Юпитеру, несмотря на то, что прошло пять месяцев после запуска и на данный момент пройдено 370 миллионов километров. Расширенный график обусловлен сложной наукой о динамике полета и орбитальной механике.

Когда космический корабль запускается с Земли, он наследует орбитальную энергию планеты, что, по сути, переводит его на аналогичную орбиту вокруг Солнца. Однако достижение Юпитера по прямой невозможно из-за огромного количества топлива, необходимого для движения и торможения по прибытии.

Земля и Юпитер постоянно движутся друг относительно друга, их расстояние варьируется от 968 миллионов километров до чуть менее 600 миллионов километров. Это вечное движение заставляет бортинженеров предвидеть, где будет находиться Юпитер, когда прибудет космический корабль, а не стремиться прямо к его текущему положению.

Исторически такие миссии, как «Вояджер», «Пионер» и «Новые горизонты», достигали Юпитера менее чем за два года, но это были миссии облета, которые использовали гравитационное притяжение Юпитера для маневров из рогатки. Однако для длительного присутствия вокруг Юпитера требуется более медленный подход. Большую роль в этом играет масса космического корабля, так как большая масса требует больше топлива и увеличивает сложности запуска.

Путешествие Джуса включает в себя серию пролетов с использованием гравитационного притяжения Земли, Луны и Венеры, чтобы увеличить его скорость и подготовить его к грандиозному сближению со спутниками Юпитера в июле 2031 года. Кульминацией миссии станет выход Джуса на орбиту Ганимеда, сделав Это первый искусственный зонд, вышедший на орбиту Луны.

Точность этих маневров имеет решающее значение, поскольку даже небольшие просчеты могут привести к тому, что зонд потеряется в космосе или ему потребуется много топлива для корректировки курса. Конечная цель миссии Juice — изучить потенциально пригодные для жизни океаны под ледяными поверхностями Европы, Ганимеда и Каллисто, предоставив ценную информацию о формировании планет и лун во Вселенной.

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источники:

Европейское космическое агентство

Изображение предоставлено: ЕКА