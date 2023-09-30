Исследование показало, что редкие кометы, уничтожающие цивилизацию, могут предоставить важную информацию для смягчения последствий

Недавно обнаруженная комета C/2022 E3 (ZTF) подчеркнула важность изучения долгопериодических комет, которые потенциально могут столкнуться с Землей и нанести катастрофический ущерб. Комета, известная своим характерным зеленым оттенком, была обнаружена Паломарской обсерваторией в марте 2022 года.

Исследователи полагают, что ZTF зародился в районе Сатурна и Урана, а затем был захвачен Облаком Оорта, скоплением триллионов комет, расположенных на самом дальнем краю Солнечной системы. Взаимодействие с галактическими приливами и проходящими звездами может нарушить орбиты этих комет, отправив их обратно во внутреннюю часть Солнечной системы, представляя потенциальную угрозу для Земли.

Проблема заключается в том, что эти кометы приближаются к Земле с большого наклона орбиты, что затрудняет их обнаружение, пока они не окажутся относительно близко. Хотя у астрономов теперь есть инструменты для полной характеристики таких комет, у нынешних обсерваторий ограничено время для их обнаружения и отслеживания до потенциального столкновения.

Ожидается, что для решения этой проблемы будущие обсерватории, такие как NEO Surveyor Mission и обсерватория Рубин, улучшат обнаруживаемость и обеспечат достаточное предварительное предупреждение для применения мер по смягчению последствий. Смягчение последствий может включать изменение курса кометы во избежание столкновения с Землей.

Кометы особенно опасны, поскольку при столкновении с Землей они обладают значительно большей кинетической энергией, чем астероиды. Поэтому раннее выявление и своевременные действия имеют решающее значение для предотвращения катастрофических последствий.

Изучение комет, подобных ZTF, и понимание того, как часто они приближаются к Земле, может помочь в разработке стратегий по снижению риска, создаваемого этими редкими последствиями, уничтожающими цивилизацию. По мере развития технологий астрономы надеются, что они смогут лучше обнаруживать, отслеживать и потенциально отклонять этих кометных нарушителей, тем самым защищая нашу планету от разрушительных воздействий.

источники:

- Исходная статья

- НАСА

- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества