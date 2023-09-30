CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Исследование показало, что редкие кометы, уничтожающие цивилизацию, могут предоставить важную информацию для смягчения последствий

ByМамфо Брешиа

сентябрь 30, 2023
Исследование показало, что редкие кометы, уничтожающие цивилизацию, могут предоставить важную информацию для смягчения последствий

Недавно обнаруженная комета C/2022 E3 (ZTF) подчеркнула важность изучения долгопериодических комет, которые потенциально могут столкнуться с Землей и нанести катастрофический ущерб. Комета, известная своим характерным зеленым оттенком, была обнаружена Паломарской обсерваторией в марте 2022 года.

Исследователи полагают, что ZTF зародился в районе Сатурна и Урана, а затем был захвачен Облаком Оорта, скоплением триллионов комет, расположенных на самом дальнем краю Солнечной системы. Взаимодействие с галактическими приливами и проходящими звездами может нарушить орбиты этих комет, отправив их обратно во внутреннюю часть Солнечной системы, представляя потенциальную угрозу для Земли.

Проблема заключается в том, что эти кометы приближаются к Земле с большого наклона орбиты, что затрудняет их обнаружение, пока они не окажутся относительно близко. Хотя у астрономов теперь есть инструменты для полной характеристики таких комет, у нынешних обсерваторий ограничено время для их обнаружения и отслеживания до потенциального столкновения.

Ожидается, что для решения этой проблемы будущие обсерватории, такие как NEO Surveyor Mission и обсерватория Рубин, улучшат обнаруживаемость и обеспечат достаточное предварительное предупреждение для применения мер по смягчению последствий. Смягчение последствий может включать изменение курса кометы во избежание столкновения с Землей.

Кометы особенно опасны, поскольку при столкновении с Землей они обладают значительно большей кинетической энергией, чем астероиды. Поэтому раннее выявление и своевременные действия имеют решающее значение для предотвращения катастрофических последствий.

Изучение комет, подобных ZTF, и понимание того, как часто они приближаются к Земле, может помочь в разработке стратегий по снижению риска, создаваемого этими редкими последствиями, уничтожающими цивилизацию. По мере развития технологий астрономы надеются, что они смогут лучше обнаруживать, отслеживать и потенциально отклонять этих кометных нарушителей, тем самым защищая нашу планету от разрушительных воздействий.

источники:
- Исходная статья
- НАСА
- Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике 2023 года

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Планетарные туманности связаны с близкими двойными звездами

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике 2023 года

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Планетарные туманности связаны с близкими двойными звездами

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Стресс засухи вызывает изменения в функциях почвы тропических лесов

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев