Теория гравитации Эйнштейна: поиск отклонений

Теория гравитации Эйнштейна, известная как общая теория относительности, уже более столетия пользуется невероятным успехом. Однако у нее есть теоретические недостатки, особенно когда речь идет о сингулярностях пространства-времени внутри черных дыр и о самом Большом взрыве.

В отличие от теорий, описывающих другие фундаментальные силы в физике, общая теория относительности была проверена только в условиях слабой гравитации. Это означает, что отклонения от общей теории относительности все еще возможны и до конца не изучены во Вселенной. Физики-теоретики считают, что должны иметь место отклонения от общей теории относительности.

Одним из возможных решений недостатков общей теории относительности является включение квантовой механики, применимой к очень малым масштабам. Квантовая физика предполагает, что частицы следует рассматривать как волны, а не как точки, а принцип неопределенности Гейзенберга гласит, что некоторые пары величин, такие как положение и скорость, не могут быть известны с абсолютной точностью.

Попытки объединить общую теорию относительности и квантовую физику привели к отклонениям от теории Эйнштейна, указывая на то, что она не может быть окончательной теорией гравитации. Артур Эддингтон, который знаменито подтвердил общую теорию относительности во время солнечного затмения 1919 года, начал поиск альтернатив вскоре после ее появления.

Космология играет решающую роль в изучении теорий гравитации. Модель Λ-холодной темной материи (ΛCDM) стала стандартной моделью космологии, но она неполна и неудовлетворительна с теоретической точки зрения. Темная энергия была введена для объяснения ускорения космического расширения и является важным компонентом модели ΛCDM. Однако природа темной энергии остается загадкой, и ее существование не имеет физического обоснования.

Одной из альтернатив темной энергии является космологическая константа, но она потребует тонкой настройки, чтобы соответствовать космологическим наблюдениям. Вполне возможно, что проблемы возникают из-за попыток вписать космологические наблюдения в общую теорию относительности, а не из-за существования загадочной темной энергии.

Поиск отклонений от теории гравитации Эйнштейна продолжается, поскольку физики исследуют альтернативные теории и стремятся понять природу Вселенной.