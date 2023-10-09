Теория гравитации Эйнштейна и поиск альтернатив

Теория гравитации Эйнштейна, известная как общая теория относительности, пользуется успехом уже более века. Однако теория имеет свои ограничения. Он предсказывает свою собственную неудачу в сингулярностях пространства-времени, таких как черные дыры и Большой взрыв. В отличие от других физических теорий, общая теория относительности была проверена только в условиях слабой гравитации. Отклонения от общей теории относительности возможны и ожидаются во Вселенной.

Согласно теории Эйнштейна, Вселенная возникла в результате Большого взрыва, а сингулярности существуют внутри черных дыр, где пространство и время теряют смысл. Это указывает на то, что общая теория относительности терпит неудачу в этих экстремальных условиях и ее необходимо заменить более фундаментальной теорией. Ожидается, что квантовая механика, применимая в малых масштабах, разрешит эти сингулярности пространства-времени.

Попытки объединить общую теорию относительности и квантовую механику привели к отклонениям от теории Эйнштейна. Хотя общая теория относительности до сих пор выдержала все испытания, считается, что отклонения от нее скрываются в космологических наблюдениях. Модель Λ-холодной темной материи (ΛCDM), которая является текущей стандартной моделью космологии, является неполной и неудовлетворительной с теоретической точки зрения. Наблюдательная напряженность в измерении постоянной Хаббла и загадка, окружающая темную энергию и темную материю, побудили поиск модифицированных теорий гравитации.

Ускорение Вселенной, обнаруженное в 1998 году посредством наблюдений за сверхновыми типа Ia, является сильной мотивацией для модифицированной гравитации. Природа темной энергии, постулируемая в модели ΛCDM, неизвестна и не имеет физического обоснования. Были предложены альтернативные теории гравитации Эйнштейна, такие как скалярно-тензорная гравитация, которые могут объяснить наблюдаемые явления, внося при этом отклонения от общей теории относительности.

Поиск альтернатив теории гравитации Эйнштейна с годами расширился, изучаются такие теории, как теория Хорндески. Эти теории допускают отклонения от общей теории относительности, особенно в космологической среде. Текущая ситуация требует дальнейшего изучения и проверки этих альтернативных теорий, чтобы лучше понять природу гравитации и Вселенной.

источники:

– Разговор: «Теория гравитации Эйнштейна прекрасна и все такое – но она неверна»