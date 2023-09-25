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Теория гравитации Эйнштейна и поиск альтернатив

ByГабриэль Бота

сентябрь 25, 2023
Теория гравитации Эйнштейна и поиск альтернатив

Теория гравитации Эйнштейна, известная как общая теория относительности, уже более столетия пользуется невероятным успехом. Однако теория имеет свои ограничения. Она предсказывает свою собственную неудачу в сингулярностях пространства-времени внутри черных дыр и в самом Большом взрыве. В то время как другие физические теории, описывающие другие фундаментальные силы в физике, были тщательно проверены, общая теория относительности была проверена только в слабой гравитации.

Отклонения от общей теории относительности не исключены и должны произойти, считают физики-теоретики. Существование сингулярностей пространства-времени предполагает, что квантовая механика, применимая в очень малых масштабах, должна решить эти проблемы. Однако попытки объединить общую теорию относительности с квантовой механикой приводят к отклонениям от теории Эйнштейна.

Модель Λ-холодной темной материи (ΛCDM), которая является стандартной моделью космологии, получила широкое признание. Однако она является неполной и неудовлетворительной с теоретической точки зрения. За последние пять лет он также столкнулся с наблюдательными трудностями, особенно в отношении измерения постоянной Хаббла.

Наблюдательные доказательства ускорения Вселенной, обнаруженные в 1998 году с помощью сверхновых типа Ia, привели к предположению о темной энергии. Однако природа темной энергии остается неизвестной, и альтернативные объяснения, такие как модифицированная гравитация, приобрели популярность.

Существует большое количество литературы по теориям гравитации, альтернативным общей теории относительности, включая скалярно-тензорные теории. Эти альтернативы необходимо проверить с помощью экспериментов на Солнечной системе, наблюдения гравитационных волн и изучения черных дыр.

До сих пор неясно, возникают ли отклонения от общей теории относительности из-за попыток вписать космологические наблюдения в неадекватную теорию или темная энергия действительно не существует.

источники:
- Оригинальная статья

By Габриэль Бота

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