Новое понимание того, как рак распространяется на позвоночник

Исследователи из Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке совершили значительный прорыв в понимании того, почему некоторые виды рака метастазируют в позвоночник. Давно известно, что метастатический рак молочной железы часто распространяется на позвоночник, вызывая у пациенток тяжелые осложнения. Однако причины этого явления до сих пор оставались неясными.

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Nature, Мэтью Гринблатт и его команда обнаружили новый тип стволовых клеток, которые могут участвовать в метастазировании раковых клеток в позвоночник. Было обнаружено, что эти стволовые клетки, обнаруженные в костях позвонков, секретируют белок под названием MFGE8. Этот белок действует как аттрактант опухоли, притягивая раковые клетки к тканям позвоночника.

Исследователи провели эксперименты на мышах, трансплантировав стволовые клетки спинного мозга в одну заднюю ногу и стволовые клетки длинных костей в другую. Они заметили, что раковые клетки перемещались в мини-позвонок почти в два раза чаще, чем в маленькую длинную кость, что указывает на сильное привлечение MFGE8.

Метастазы в спинной мозг могут привести к серьезному повреждению спинного мозга, влияя на способность пациента ходить и контролировать функции организма. Понимая механизмы этого распространения, возможно, можно будет разработать меры по предотвращению или лечению метастазов в позвоночник.

Хотя блокирование MFGE8 может быть потенциальным терапевтическим подходом, необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять последствия и эффективность такого лечения. Сян Чжан, биолог-онколог из Медицинского колледжа Бэйлора, назвал это исследование «большим достижением» в нашем понимании метастазирования в кости.

Этот прорыв дает надежду пациентам с метастатическим раком молочной железы и другими видами рака, которые обычно распространяются на позвоночник. Разгадав эту давнюю загадку, исследователи приближают нас на один шаг к разработке эффективных методов лечения и улучшению качества жизни тех, кто пострадал от этих метастазов.

источники:

– Природа: https://www.nature.com/

– Медицина Вейла Корнелла: https://weill.cornell.edu/

– ScienceNews: https://www.sciencenews.org/