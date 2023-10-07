Почему у некоторых видов появляются детеныши?

Пятнистых детенышей можно встретить во всем животном мире: от оленей и гепардов до птиц и рыб. Но каково назначение этих пятен и почему они есть только у некоторых видов? Биологи-эволюционисты предполагают, что эти пятна служат камуфляжем, помогая защитить уязвимых малышей от хищников. Это явление, известное как конвергентная эволюция, привело к развитию сходных черт у неродственных видов.

Пятна чаще всего встречаются у видов, обитающих в средах обитания с трехмерными структурами, таких как луга и леса. В таких условиях пятна имитируют пятнистый солнечный свет, пробивающийся сквозь листья или траву, помогая слиться с фоном. Однако в однородных или невыразительных местах обитания, таких как открытая тундра или паковый лед, молодые животные, как правило, имеют чисто белый цвет, чтобы обеспечить маскировку от окружающей среды.

Интересно, что пятна не всегда служат для укрытия молодняка. В некоторых случаях пятна действительно помогают детям выделиться. Например, у молодых рыб гарибальди есть ярко-синие пятна, которые указывают на их скромный статус по отношению к очень территориальным самцам. По мере того, как эти рыбы растут и устанавливают свою социальную иерархию, их пятна тускнеют.

Причины, по которым некоторые виды перерастают свои пятна, до конца не изучены. Хотя создание рисунка считается энергетически затратным, пятнам требуется минимальная энергия для роста и поддержания. Следовательно, должны быть и другие факторы, объясняющие их потерю. В некоторых случаях по мере взросления животные разрабатывают альтернативные стратегии уклонения. Олени, например, в младенчестве сидят на корточках, но во взрослом возрасте могут обогнать большинство хищников. Гнездящиеся на земле птицы переходят от откладки пятнистых яиц к бегству в поисках защиты.

Другие виды могут потерять свои пятна из-за разной окраски, служащей другой цели. Львы, например, рождаются с множеством пятен, но во взрослом возрасте они в основном исчезают. Вместо этого львы-самцы меняют свои пятна на впечатляющие гривы, которые служат показателем здоровья и физической формы. Фокус смещается от сокрытия к воспроизведению, и энергия направляется на создание сложных сексуальных сигналов.

Считается, что сохранение пятен на протяжении всей жизни у таких животных, как гепарды, связано со стратегией охоты. Гепарды, будучи охотниками в одиночку, в значительной степени полагаются на маскировочную способность своих пятен, чтобы приблизиться к добыче, в то время как львы охотятся группами и не требуют такого же уровня камуфляжа.

источники:

– Киёко Готанда, биолог-эволюционист из Университета Брока.

– Сёнке Йонсен, сенсорный биолог из Университета Дьюка.

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