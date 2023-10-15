Помощник учителя начальной школы умер от инсульта из-за отсутствия лечения на выходных

Помощник преподавателя начальной школы по имени Джасбир Пахал, 44 года, скончалась от инсульта после того, как персонал больницы сообщил ей, что необходимое ей жизненно необходимое лечение недоступно по выходным. Семья Пахал была опустошена, когда им сообщили, что аспирин ей можно давать только в качестве временного решения из-за процедуры, называемой механической тромбэктомией, при которой удаляются тромбы, и которая предлагается только с 8 утра до 3 часов дня, с понедельника по пятницу.

Теперь выяснилось, что в больнице, где лечился Пахал, Королевской больнице Калдердейл в Галифаксе, не было механизмов для перевода пациентов в больницу Национальной службы здравоохранения, расположенную всего в 40 минутах езды от отеля, где была доступна механическая тромбэктомия. Муж Пахал, Сатиндер Пахал, выразил свое разочарование, заявив, что они «заплатили высшую цену за эту некачественную услугу» и что его жена заслуживает шанса выжить.

Механическая тромбэктомия — это процедура, которая включает в себя введение небольшого провода и трубки в артерию для удаления тромба. Его называют «чудодейственным» лечением: некоторые пациенты испытывают значительные улучшения или даже выписываются из больницы в тот же день. Однако существуют региональные различия в доступе к этой жизненно важной процедуре.

В выходные 12-13 ноября у Пахал случился инсульт, и ее муж вызвал скорую помощь. Хотя среднее время реагирования составило 18 минут, машине скорой помощи потребовалось более часа, чтобы добраться до их дома в Хаддерсфилде. После того, как его доставили в Галифакс, компьютерная томография выявила тромб, который можно было бы вылечить с помощью вмешательства, но было установлено, что прошло слишком много времени для приема препаратов, разрушающих тромбы, и что механическая тромбэктомия недоступна по выходным.

Стоит отметить, что в больнице Солфорд-Роял, расположенной всего в 32 милях отсюда, круглосуточно и без выходных предлагается услуга механической тромбэктомии, которая, возможно, спасла Пахалу жизнь. К сожалению, не было никаких договоренностей о переводе в эту больницу. Несмотря на попытки члена семьи, который был хирургом Национальной службы здравоохранения, организовать перевод, Пахал прибыл в главный лазарет Лидса только через семь часов после первого звонка в службу 24.

К сожалению, состояние Пахал продолжало ухудшаться, и 30 ноября она скончалась. Расследование назначено на 24 октября. Семья считает, что Пахал не получила своевременно надлежащей помощи, и призвала принять срочные меры для обеспечения доступа к 24 /7 механическая тромбэктомия в Великобритании.

Ассоциация по борьбе с инсультом и врачи предупредили о «лотерее почтовых индексов» при доступе к механической тромбэктомии, подчеркнув необходимость постоянной доступности этого жизненно важного лечения. Совет по комплексному медицинскому обслуживанию Западного Йоркшира подвергся критике за то, что он не организовал службу по борьбе с инсультом, чтобы облегчить направление на механическую тромбэктомию за пределы региона. Фонд Национальной службы здравоохранения Колдердейла и Хаддерсфилда, отвечающий за уход за Пахалом, заявил, что они полностью сотрудничают в расследовании инцидента.

источники:

– The Guardian: [Название статьи]

– Филдфишер: [Исходная статья]

– Национальная служба здравоохранения Англии