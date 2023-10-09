Миссия VERITAS: изучение Венеры с помощью Исландии

Предстоящая миссия НАСА VERITAS направлена ​​на изучение планеты Венера с орбиты и раскрытие тайн, скрытых под ее толстым покровом облаков. Но как ученые могут подготовиться к исследованию такой враждебной и неизвестной планеты, как Венера? Один из способов — изучить место на Земле, имеющее схожие характеристики. В августе 2023 года научная группа VERITAS приступила к полевой кампании в Исландии, вулканической стране с действующими вулканами и пересеченной местностью, сравнимой с тем, что можно найти на Венере.

В ходе своей двухнедельной экспедиции международная группа из 19 ученых из США, Германии, Италии и Исландии сосредоточилась на вулканических особенностях Исландии, используя их в качестве земных аналогов для изучения вулканизма на Венере. Они исследовали вулканические отложения в таких местах, как вулканический регион Аскья, лавовое поле Холухраун и регион Фаградальсфьялль на полуострове Рейкьянес.

В дополнение к наземным наблюдениям Немецкий аэрокосмический центр (DLR) собирал данные воздушного радиолокатора, используя радар с синтезированной апертурой на борту самолета, пролетавшего над головой. Радарные данные собрали информацию о свойствах поверхности, таких как текстура, шероховатость и содержание воды, которая может помочь в будущей научной работе миссии VERITAS.

Космический корабль VERITAS, который означает излучательную способность Венеры, радионауку, InSAR, топографию и спектроскопию, будет использовать данные, полученные в ходе изучения Исландии, для совершенствования своих алгоритмов и повышения способности обнаруживать любые изменения на поверхности Венеры со времени предыдущей миссии Магеллана. в 1990-е годы. Это особенно важно для выявления вулканической активности на планете.

Используя Исландию в качестве аналога Венеры, ученые надеются получить ценные знания и идеи, которые помогут в успехе предстоящей миссии VERITAS. Геологическое сходство Исландии с Венерой делает ее идеальным полигоном, позволяющим исследователям подготовиться к трудностям, с которыми они могут столкнуться при исследовании соседней планеты.

источники:

– Источник изображения: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.

– Исходная статья: «Учёные миссии VERITAS в Исландии» на EarthSky.org.