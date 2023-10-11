Ученые открыли новые подсказки о том, как кошки мурлыкают

Исследователи, возможно, наконец-то разгадали тайну того, как кошки издают характерный мурлыкающий звук. Вопреки давнему мнению, что мурлыканье возникает в результате сокращения и расслабления мышц голосовых складок гортани, недавнее исследование предполагает, что кошки обладают специальными «подушечками», которые способствуют их низкочастотному мурлыканию. Эти открытия проливают свет на древний звук, который очаровывает как любителей кошек, так и ученых.

Хотя многие звуки животных генерируются воздухом, проходящим через голосовой аппарат или гортань, предыдущие теории постулировали, что кошки активно манипулируют мышцами гортани, чтобы производить ритмичный мурлыкающий звук. Чтобы исследовать это дальше, исследователи провели тесты на гортани, взятой у кошек, подвергшихся эвтаназии из-за неизлечимой болезни.

Удивительно, но исследователи обнаружили, что гортань издает звуки, похожие на мурлыканье, просто продувая через нее воздух, без какого-либо сокращения или расслабления мышц. Кроме того, голосовые связки кошек вибрировали так же, как голосовые связки человека, участвующие в создании звука «вокального жарения». Исследователи предположили, что «подушечки» ткани, прикрепленные к голосовым связкам кошек, позволяют им издавать низкое мурлыканье.

Хотя это открытие не полностью отрицает возможность участия мышц в мурлыкании, оно открывает новые возможности для исследований. Роберт Эклунд, лингвист из Университета Линчёпинга, считает это исследование важной вехой в понимании механизмов мурлыкания.

Однако точное определение того, как мурлыкают кошки, остается сложной задачей. Хотя функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) потенциально может дать представление о мозге кошки во время мурлыканья, удержание кошки внутри сканера и одновременное поощрение ее мурлыкания вызывает этические проблемы.

Тем не менее, благодаря этим недавним открытиям, исследователи стали на шаг ближе к разгадке кода одного из самых узнаваемых звуков в животном мире. Владельцы кошек и ученые с нетерпением ждут дальнейших исследований увлекательного мира мурлыкающих кошек.

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