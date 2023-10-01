Почему редкоземельные элементы трудно извлечь

Редкоземельные элементы, в том числе неодим, празеодим, тербий и диспрозий, пользуются большим спросом в технической и энергетической отраслях благодаря своим полезным свойствам. Эти элементы являются жизненно важными компонентами смартфонов, аккумуляторов электромобилей и ветряных турбин. Несмотря на их важность, их ограниченное глобальное предложение вызывает обеспокоенность правительств и корпораций.

Вопреки тому, что предполагает их название, редкоземельные элементы на самом деле не являются редкими. Исследование Геологической службы США показало, что их содержание в земной коре сопоставимо с распространенностью таких металлов, как медь и цинк. Однако извлечение этих элементов из их природных источников является сложной задачей.

В отличие от других металлов, концентрирующихся в определенных геологических образованиях, редкоземельные элементы разбросаны по всей планете. Они не собираются в одном месте из-за своей уникальной химии. Это делает добычу этих материалов особенно неэффективной.

Даже если редкоземельные элементы присутствуют в определенных районах, их добыча представляет собой сложный процесс. Руды, содержащие редкоземельные элементы, состоят из частиц металлов, связанных с другими неметаллическими веществами прочными ионными связями. Разорвать эти связи и удалить неметаллические вещества сложно.

Редкоземельные элементы имеют три положительных заряда и образуют прочные ионные связи с фосфатными противоионами, имеющими три отрицательных заряда. Преодолеть сильное притяжение между металлом и противоионом — непростая задача. Процесс экстракции требует интенсивных химических реакций, низкого уровня pH, агрессивных условий и высоких температур.

Исследователи изучают альтернативные методы извлечения редкоземельных элементов, такие как переработка и извлечение их из старой электроники и промышленных отходов. Кроме того, предпринимаются усилия по разработке новых соединений, обладающих свойствами, аналогичными редкоземельным элементам. Однако на данный момент нет замены этим ценным элементам, поскольку спрос продолжает расти.

источник:

– Исследование Геологической службы США

– Аарон Ноубл, профессор и руководитель кафедры горного дела и минерального машиностроения Технологического института Вирджинии.

– Пол Зиемкевич, директор Института водных исследований Западной Вирджинии.