Модульная архитектура позволяет мозгу млекопитающих контролировать внешние сигналы, обнаружили ученые

Ученые сделали революционное открытие относительно организации мозга млекопитающих. Используя экспериментальную систему, которая выращивала нейроны на микрообработанных стеклянных поверхностях, исследователи обнаружили, что внешняя кора головного мозга обладает способностью сохранять контроль над внешними входными сигналами благодаря своим взаимосвязанным, но независимо функционирующим модулям.

Кора головного мозга, внешний слой мозга, отвечающий за различные функции, такие как сенсорное восприятие и двигательный контроль, содержит большое количество нейронов. Эти нейронные сети должны иметь возможность отделять входные данные от специализированных цепей и одновременно интегрировать входные данные от нескольких цепей, но остается неясным, как кора способна поддерживать эти различные парадигмы обработки.

Чтобы исследовать это, исследователи направили корковые нейроны на формирование модульных сетей, содержащих несколько подгрупп. Стимулируя эти выращенные в лаборатории нейроны светом, команда заметила, что хорошо сформированные модульные сети хорошо реагируют на локализованную световую стимуляцию. С другой стороны, сети с меньшей модульностью реагировали на все стимулы чрезмерно синхронно.

Исследователи также обнаружили, что баланс между локально сегрегированной и глобально интегрированной деятельностью имеет решающее значение для того, чтобы мозг мог расширить свои возможности представления информации при ограниченных ресурсах. Это открытие не только способствует нашему пониманию структуры и функций мозга млекопитающих, но также имеет значение для разработки искусственных нейронных сетей, используемых в исследованиях машинного обучения.

В целом, это исследование проливает свет на то, как мозг млекопитающих способен контролировать внешние воздействия посредством своей модульной архитектуры. Оно дает ценную информацию о сложной работе мозга и его способности эффективно обрабатывать информацию.

источник:

– Хидеаки Ямамото, Ф. Пол Шпитцнер, Тайки Такемуро, Виктор Буэндиа, Хакуба Мурота, Карла Моранте, Томохиро Конно, Сигео Сато, Аюми Хирано-Ивата, Анна Левина, Виола Приземанн, Мигель А. Муньос, Йоханнес Циренберг, Хорди Сориано. «Модульная архитектура облегчает управление синхронностью в нейронных сетях, управляемое шумом». Достижения науки. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755.