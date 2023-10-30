Во всех языках есть слова, обозначающие «это» и «то»: универсальный феномен

Языки всего мира демонстрируют удивительный лингвистический феномен — существование слов, обозначающих «это» и «то». Недавнее исследование, проведенное международной группой под руководством Университета Восточной Англии, проливает свет на этот феномен, изучая использование указательных слов, то есть слов, указывающих расположение объекта по отношению к говорящему. Исследователи проанализировали данные более чем 1,000 носителей 29 различных языков, включая английский, испанский, норвежский, японский, китайский, цельталь и телугу.

Вопреки предыдущим предположениям о том, что языки различаются по пространственным различиям, которые они проводят, исследование показывает, что все исследованные языки демонстрируют одни и те же пространственные дифференциации, используя такие слова, как «этот» или «тот», в зависимости от того, находится ли объект в пределах досягаемости говорящего. . Результаты, опубликованные в журнале Nature Human Behaviour, показывают, что носители разных языков используют схожие стратегии при использовании указательных слов для описания географических отношений.

Ведущий исследователь профессор Кенни Ковентри объясняет: «Мы обнаружили, что на всех протестированных нами языках есть слово, обозначающее объекты, находящиеся в пределах досягаемости говорящего, например «это» в английском языке, и слово, обозначающее объекты вне досягаемости — «что '. Это общее различие между языками может дать представление об эволюционном происхождении демонстративов как языковых форм.

Результаты исследования важны не только потому, что они раскрывают универсальную языковую модель, но и потому, что они бросают вызов представлению о том, что разные языки отражают фундаментально разные способы мышления. Вместо этого они предполагают, что базовые когнитивные ограничения, связанные с достижимостью, играют роль в формировании того, как языки развивают системы пространственной коммуникации.

У людей наши языки могут различаться по грамматике, словарному запасу и произношению, но основные понятия близости и расстояния являются общими для разных языковых сообществ. Это исследование предлагает уникальный взгляд на языковое разнообразие, существующее во всем мире, одновременно подчеркивая лежащую в его основе универсальность некоторых фундаментальных аспектов человеческого языка.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Что такое демонстративные действия?



A: Указательные слова или выражения используются для обозначения местоположения или близости объекта или сущности по отношению к говорящему.

Вопрос: Сколько языков было включено в исследование?



A: В ходе исследования были проанализированы данные по 29 различным языкам, на которых говорят более 1,000 участников.

Вопрос: Что показало исследование об использовании демонстративных высказываний?



A: Исследование показало, что во всех изученных языках использовались схожие пространственные различия с использованием таких слов, как «этот» или «тот», в зависимости от того, находился ли объект в пределах досягаемости говорящего.

Вопрос: Какие последствия имеет это исследование?



A: Исследование предполагает, что существуют общие когнитивные ограничения, связанные с достижимостью, которые влияют на развитие систем пространственной коммуникации на разных языках. Это бросает вызов идее о том, что разные языки отражают совершенно разные способы мышления.

Вопрос: Кто проводил исследование?



A: Исследование проводилось Университетом Восточной Англии в сотрудничестве с исследователями из 32 международных институтов.