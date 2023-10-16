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Наука

Понимание феномена вращающегося магнита, левитирующего вторичный магнит

ByМамфо Брешиа

Октябрь 16, 2023
Понимание феномена вращающегося магнита, левитирующего вторичный магнит

Команда физиков из Технического университета Дании провела эксперименты, чтобы выяснить причину, по которой вращающийся магнит может заставить вторичный магнит левитировать без стабилизации. Предыдущие исследования показали, что два магнита с северными полюсами, обращенными друг к другу, отталкивают друг друга, но эта сила может привести к нестабильности. Однако недавние открытия показали, что если один магнит вращается с высокой скоростью, второй магнит может отталкиваться и подниматься в воздух без необходимости стабилизации.

Чтобы понять этот феномен, исследователи соединили разные типы магнитов и вращали их с разной скоростью, записывая процесс с помощью высокоскоростных камер и программного обеспечения для отслеживания движения. Анализируя изображения, команда обнаружила основную причину такого поведения.

Исследователи заметили, что вторичный магнит, называемый «поплавком», вращался синхронно с вращающимся магнитом, то есть они вращались с одинаковой скоростью. Кроме того, ось вращающегося магнита имела небольшой наклон, который обычно создавал нестабильность. Однако команда обнаружила, что магнитное поле вращающегося магнита оказывает на поплавок крутящий момент, заставляя их вращаться в унисон. Также было небольшое смещение полярной оси вращающегося магнита, что привело к сбалансированным силам притяжения и отталкивания, что позволило поплавку удерживаться в устойчивом левитирующем положении.

С помощью моделирования исследователи смогли манипулировать и дополнительно анализировать поведение двух магнитов, подтверждая свои выводы на экспериментальных установках.

Это исследование обеспечивает более глубокое понимание поведения вращающихся магнитов и их способности левитировать вторичные магниты без необходимости дополнительной стабилизации. Результаты могут иметь значение для будущего применения технологии магнитной левитации.

источник: Иоахим Марко Хермансен и др., Магнитная левитация за счет вращения, Physical Review Applied (2023). DOI: 10.1103/PhysRevApplied.20.044036.

By Мамфо Брешиа

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