Вентиляция топливных баков в условиях микрогравитации: задача НАСА

НАСА ищет инновационные решения для удаления незаполненного содержимого частично заполненных топливных баков в условиях микрогравитации с целью минимизации потерь топлива. Поскольку космические путешествия становятся все более продолжительными и на большие расстояния, необходимость дозаправки в космосе становится существенной. Это требует разработки космических кораблей с баками большего размера и эффективными возможностями дозаправки.

Задача состоит в том, чтобы обеспечить возможность регулировки давления в приемном резервуаре до, во время и/или после перекачки жидкого топлива, при этом минимизируя потери топлива. Идеальным решением было бы удаление незаполненного содержимого, представляющего собой смесь газа и пара, из топливного бака без значительных потерь топлива.

Хотя будут рассмотрены все концепции, предпочтительными являются решения, внешние по отношению к топливному баку. В этих решениях можно использовать существующие топливные баки, что позволит избежать затрат, связанных с проектированием и аттестацией новых или модифицированных баков. Целью задачи является использование существующих технологий и опыта для разработки нового вентиляционного решения, применимого в условиях микрогравитации.

Общий призовой фонд этого испытания составит $80,000 11. Соревнование открылось 2023 октября 22 г. и завершится 2024 февраля XNUMX г. Для получения дополнительной информации о соревновании посетите указанный веб-сайт.

Подводя итог, задача НАСА по вентиляции баков заключается в поиске инновационных предложений по вентиляции баков с топливом в условиях микрогравитации с минимальными потерями топлива. Разработка такого решения имеет решающее значение для будущих космических миссий, которые могут потребовать дозаправки в космосе. Минимизируя потери топлива при выпуске топлива, можно будет оптимизировать регулировку давления в приемном баке во время перекачки топлива, способствуя более эффективному и экономичному освоению космоса.

Определения:

– Топливо: вещество, которое используется для обеспечения тяги в ракетах или других двигательных системах.

– Незаполненное пространство: незаполненное пространство в контейнере, особенно в топливном баке, выше уровня содержащейся в нем жидкости.

источники:

- Информация НАСА о конкурсе вентиляции баков.

– https://www.freelancer.com/contest/Who-Let-the-Gas-Out-NASA-Tank-Venting-Challenge-2319906/details