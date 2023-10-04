Где найти очки солнечного затмения на случай предстоящего солнечного затмения

Солнечное затмение будет видно по всей Америке в субботу, 14 октября. Для большинства это будет частичное солнечное затмение, и лишь в нескольких местах произойдет кольцевое затмение, также известное как затмение «огненное кольцо». В любом случае, очень важно защищать глаза во время наблюдения за затмением. Солнцезащитные очки небезопасны для прямого наблюдения за солнцем. Итак, где можно найти очки солнечного затмения? Вот несколько вариантов.

Если вы хотите приобрести в Интернете безопасное оборудование для наблюдения за солнечной энергией, время еще есть, но запасы на исходе, поэтому действуйте быстро. Кроме того, пять миллионов пар солнцезащитных очков бесплатно раздаются в 10,000 XNUMX библиотек по всей территории США в рамках проекта «Солнечное затмение для библиотек».

Чтобы найти ближайшую к вам библиотеку, в которой могут бесплатно раздаваться очки для наблюдения за солнечным затмением, вы можете использовать интерактивную карту, предоставленную проектом. Однако важно отметить, что в день затмения очки могут быть недоступны, поэтому лучше как можно скорее связаться с вашей библиотекой.

Другой вариант — посетить научные музеи, планетарии или посетить общественные мероприятия, на которых можно раздавать бесплатные очки. Проект под названием Тихоокеанское астрономическое общество, финансируемый НАСА, создал сеть послов затмений, которые будут раздавать очки на этих мероприятиях, уделяя особое внимание малообеспеченным сообществам.

Если вы предпочитаете приобретать очки солнечного затмения, Американское астрономическое общество предоставило список проверенных поставщиков. Ищите очки таких производителей, как American Paper Optics и Rainbow Symphony, и убедитесь, что они соответствуют международному стандарту безопасности ISO 12312-2.

Помните, что независимо от вашего местоположения, каждый должен носить очки солнечного затмения, чтобы безопасно наблюдать за событием. Наслаждайтесь затмением и не забывайте защищать свои глаза.

Ссылки:

– Проект «Действия по солнечному затмению для библиотек»

– Тихоокеанское астрономическое общество

– Список поставщиков безопасных солнечных фильтров и средств просмотра Американского астрономического общества.