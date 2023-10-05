Защитите свои глаза во время кольцевого затмения Огненного кольца 2023 года

Чиновники предупреждают любителей затмений принять меры предосторожности и защитить свои глаза во время предстоящего кольцевого затмения Огненного кольца в 2023 году, которое состоится 14 октября. Кольцевое затмение происходит, когда Луна движется между Землей и Солнцем, но не полностью закрывает Солнце, создавая эффект огненного кольца. Это космическое явление можно наблюдать в нескольких районах Орегона, включая побережье Ньюпорта, Форт-Рок и Ла-Пайн. Однако смотреть прямо на Солнце во время кольцевого затмения без специальных солнечных фильтров небезопасно.

Парки штата Орегон раздают ограниченное количество очков по паркам штата, чтобы безопасно наблюдать за затмением, хотя ясное небо не гарантируется. В целях обеспечения безопасности Американское астрономическое общество предоставляет список сертифицированных розничных продавцов, продающих очки для наблюдения за затмением и устройства для наблюдения за солнечной энергией, такие как American Paper Optics, Celestial Optical, Halo Eclipse Spectacles, Flip'n Shades, Alpine Astronomical и Rainbow Symphony. Эти очки «в тысячи раз темнее», чем обычные солнцезащитные очки, и должны соответствовать сертификату ISO 12312-2, уменьшая видимый солнечный свет и блокируя большую часть солнечного УФ- и ИК-излучения.

Важно отметить, что для наблюдения затмения не следует использовать самодельные фильтры или солнцезащитные очки, поскольку они не обеспечивают должной защиты. НАСА подчеркивает, что концентрированные солнечные лучи могут прожечь фильтры и вызвать серьезные травмы глаз, если смотреть на Солнце через объектив камеры, телескоп, бинокль или любое другое оптическое устройство, надевая очки для затмения или используя портативный солнечный наблюдатель.

Хотя некоторые жители штата Орегон, например жители Портленда, возможно, не находятся на пути кольцевого затмения, у них все же есть возможность увидеть частичное затмение. Затмение начнется в 8:06, достигнет своего пика в 9:19 и завершится в 10:39 утра 14 октября.

источники:

– Парки штата Орегон

– Американское астрономическое общество

- НАСА