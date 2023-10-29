Новый взгляд на происхождение сложных клеточных структур

Миллиарды лет назад слияние двух маленьких клеток оказало глубокое влияние на ход эволюции. Это знаменательное событие привело к появлению митохондрии, часто называемой «энергетической станцией клетки», которая обеспечила значительное энергетическое преимущество и проложила путь к развитию сложных многоклеточных форм жизни. Но происхождение других важнейших структур внутри эукариотических клеток, таких как ядро ​​и внутренние мембраны, остается загадкой.

Недавние достижения в инструментах и ​​методах позволили клеточным биологам изучить истоки этой сложной клеточной архитектуры и пролить свет на их потенциальное происхождение. Одной из преобладающих гипотез является модель «ранних митохондрий», предложенная биологом-эволюционистом Биллом Мартином и его коллегами. Вопреки предыдущим представлениям, эта модель предполагает, что эндомембранная система, охватывающая различные мембранные структуры внутри сложных клеток, возникла вскоре после того, как альфа-протеобактерия (предок митохондрий) поселилась внутри относительно простой клетки-хозяина из класса архей.

Согласно этой гипотезе, мембранные структуры могли возникнуть из везикул, выпущенных митохондриальным предком, подобно тому, как свободноживущие бактерии выделяют везикулы для различных целей. Со временем эти пузырьки стали специализированными и слились с мембраной клетки-хозяина, способствуя появлению эукариотических характеристик, наблюдаемых в клетках сегодня.

Везикулы не только служили бы для защиты клетки от вредных активных форм кислорода, генерируемых эндосимбионтом, но также могли бы помочь решить проблему интронов — чужеродных фрагментов ДНК альфапротеобактерий, нарушающих важные гены в геноме клетки-хозяина. Мембранные барьеры, обеспечиваемые везикулами и ядром, обеспечивают правильное сплайсинг и трансляцию мРНК, предотвращая выработку бессмысленных белков.

Пересматривая и переоценивая давние гипотезы, ученые открывают новое понимание происхождения сложных клеточных структур. Хотя точные детали того, как развивались эти структуры, все еще могут быть неопределенными, продолжающиеся исследования в этой области продолжают раскрывать захватывающую историю клеточной эволюции.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое митохондрия?

Митохондрия — это клеточная органелла, окруженная мембраной, которая играет жизненно важную роль в выработке энергии для клетки. Часто называемый электростанцией клетки, он отвечает за выработку аденозинтрифосфата (АТФ), молекулы, которая питает различные клеточные процессы.

2. Что такое эукариотические клетки?

Эукариотические клетки — это тип клеток, из которых состоят организмы, начиная от одноклеточных простейших и заканчивая сложными многоклеточными организмами, такими как растения и животные. Для них характерно наличие ядра и других мембраносвязанных органелл.

3. Что такое эндомембранная система?

Эндомембранная система представляет собой сеть мембраносвязанных органелл внутри эукариотических клеток, которые работают вместе, синтезируя, транспортируя и расщепляя молекулы. Он включает в себя такие структуры, как эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы и вакуоли, которые необходимы для различных клеточных процессов.

источники:

– Молекулярная биология клетки. Альбертс Б., Джонсон А. и др. 4-е издание. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/