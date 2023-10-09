Исследование квантового разрыва: новый взгляд на классический и квантовый миры

Физики уже давно пытаются понять поведение микроскопических объектов с помощью принципов квантовой механики. В то время как квантовая механика объясняет загадочное поведение элементарных частиц, атомов и молекул, законы классической физики управляют нашим макроскопическим миром.

Однако все большее число физиков теперь считают, что крошечные отклонения от классических предсказаний, накапливающиеся с течением времени, могут в конечном итоге привести к разрушению классического описания. Это гипотетическое явление, известное как квантовое нарушение, бросает вызов нашему пониманию границ между классическим и квантовым мирами.

Чтобы изучить квантовое разрушение, исследователи Себастьян Зелл и Марко Мишель провели теоретическое исследование одномерной газоподобной квантовой системы. Их модель была направлена ​​на определение условий, при которых происходит квантовое разрушение, и того, как оно связано с количеством частиц в системе.

Исследование показало, что классическое описание никогда не нарушается, если сила взаимодействия между частицами не является относительно сильной. Кроме того, исследователи обнаружили, что время квантового разрыва, время, после которого происходит квантовое разрушение, увеличивается с увеличением количества частиц в системе. Однако это увеличение относительно медленное, что позволяет предположить, что квантовое разрушение вряд ли произойдет в типичных ситуациях, но может произойти быстро, если оно произойдет.

Хотя исследование было чисто теоретическим, исследователи надеются найти подходящую систему, такую ​​как конденсаты Бозе-Эйнштейна, для экспериментального подтверждения в будущем. В случае успеха это может привести к лучшему пониманию разрыва между классическим и квантовым описаниями.

Последствия квантового разрушения выходят за рамки фундаментальной физики. Исследователи предполагают, что на разрешение парадокса излучения черной дыры, известного как излучение Хокинга, может повлиять квантовое разрушение. Расчеты Стивена Хокинга по излучению черной дыры предполагают классическое описание черной дыры, и как только произойдет квантовое разрушение, может возникнуть новая фаза излучения, потенциально позволяющая высвободить информацию.

Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять последствия квантового разрушения и его связь с физикой черных дыр, это исследование открывает новые возможности для изучения границ классического и квантового миров.

источники:

– «Квантовый разрыв: ученые ломают классическую аппроксимацию», SciTechDaily

– Себастьян Зелл и Марко Мишель, «Квантовое разрушение: от классической физики к квантовому стартапу», Physics Letters B