Дебаты по поводу интегрированной теории информации: это лженаука?

Открытое письмо, опубликованное группой из 124 ученых и философов, занимающихся вопросами сознания, вызвало споры в этой области. В письме интегрированная теория информации (ИИТ), ведущая теория сознания, названа «лженаукой». Дебаты вокруг ИИТ возникли после того, как результаты экспериментального соревнования между ИИТ и конкурирующей теорией теории глобального рабочего пространства оказались безрезультатными. Освещение этих результатов в СМИ послужило толчком к публикации открытого письма.

ИИТ, предложенный итальянским нейробиологом Джулио Тонони, предполагает, что сознание определяется уровнем «интегрированной информации» внутри системы. Критики утверждают, что теория получила больше внимания, чем она заслуживает, и вызывают обеспокоенность по поводу ее потенциальных последствий, таких как ее влияние на клиническую практику и этические проблемы, связанные с ИИ, исследованиями стволовых клеток, испытаниями на животных и абортами.

Однако сторонники ИИТ утверждают, что это действительно ведущая теория сознания, подкрепленная научными исследованиями и признанная в научном сообществе. Опрос, проведенный среди ученых, занимающихся сознанием, показал, что почти 50% считают ИИТ многообещающей теорией. Кроме того, ИИТ был представлен в основных дебатах и ​​научных обзорах.

Обвинение ИИТ в «лженауке» основано на том аргументе, что теория не поддается эмпирической проверке и не подвергалась значимой проверке в ходе очных состязаний. Хотя это правда, что проверка основных принципов любой теории сознания является сложной задачей, способность теории генерировать проверяемые предсказания квалифицирует ее как научный подход. Обвинение лженауки рассматривается многими как попытка дискредитировать ИИТ и заставить его замолчать, подрывая как теорию, так и сам научный процесс.

В целом, дебаты по поводу интегрированной теории информации выдвигают на первый план сложности и проблемы изучения сознания. Несмотря на то, что открытое письмо и критические голоса существуют, ИИТ пользуется значительной поддержкой в ​​научном сообществе, и его достоверность как научной теории остается предметом споров.

источники:

Статьи о науке и природе

Нью-Йорк Таймс и Экономист

Опрос ученых сознания