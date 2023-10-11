У горячих юпитеров есть гигантские спутники: доказательства копланарной миграции с высоким эксцентриситетом

Резюме:

Новое исследование предполагает, что у большинства горячих юпитеров (HJ), экзопланет, подобных по размеру Юпитеру, но вращающихся вокруг своих родительских звезд гораздо ближе, есть внешние спутники, которые в три раза массивнее самих HJ. Эти внешние спутники также имеют более эксцентричные орбиты, чем планеты-гиганты без HJ. Это указывает на то, что большинство HJ формируются далеко от своих звезд-хозяев и приближаются к ним за счет взаимодействия с компланарными внешними гигантами-компаньонами.

Считается, что планеты-гиганты формируются в протопланетных дисках, состоящих из газа и пыли, окружающих молодые звезды. Эти диски охлаждаются, превращаясь в кристаллы льда, которые затем слипаются, образуя более крупные ядра. Было удивительно обнаружить HJ с массами, подобными Юпитеру, вращающимися так близко к своим звездам. Гипотезы, предполагающие, что HJ сформировались на своих нынешних орбитах или были сдвинуты ближе газом в протопланетном диске, теперь считаются маловероятными. Вместо этого считается, что эти планеты сформировались далеко и мигрировали внутрь.

У этих планетных систем могут быть и другие спутники, например, коричневые карлики или двойные звезды. Гравитационное взаимодействие между звездой-хозяином, планетой и внешним спутником может вызвать изменения в орбите планеты. Орбита звезды и спутника может обмениваться угловым моментом с орбитой звезды и планеты, что приводит к миграции.

В этом исследовании использовались исследования лучевых скоростей, которые уже давно используются для обнаружения экзопланет. Авторы проанализировали данные Калифорнийского исследования наследия и разделили население планет-гигантов на системы с HJ и без них. Они обнаружили, что планетарные системы с ГП, как правило, имеют внешних спутников, которые обычно как минимум в три раза массивнее ГП. Эти внешние спутники также имеют более эксцентричные орбиты, что указывает на то, что они обменялись угловым моментом с HJ и сделали его орбиту более эллиптической.

Это исследование предоставляет убедительные доказательства в поддержку гипотезы о том, что взаимодействия между планетами ответственны за существование Горячих Юпитеров. Анализ был основан на большой выборке данных, собранных за почти три десятилетия.

источники:

– Джон Зинк, Эндрю Ховард. «У горячих юпитеров есть гигантские спутники: доказательства копланарной миграции с высоким эксцентриситетом» (принято в Astrophysical Journal Letters)

— Препринт на arXiv