Солнечное затмение Огненного кольца: где наблюдать и возможные погодные условия

Редкое и захватывающее астрономическое событие, известное как кольцевое солнечное затмение «огненное кольцо», должно произойти в субботу, 10 июня. Это затмение будет видно из узкого коридора, простирающегося от Орегона до Техаса, где Луна закроет 90% Солнца, создав потрясающий эффект «огненного кольца».

В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, кольцевое солнечное затмение пропускает немного света, окружающего Луну. Это создает захватывающее визуальное зрелище, привлекающее людей со всего мира.

Погодные условия будут играть решающую роль в определении видимости затмения. Наилучшие условия для просмотра ожидаются в Техасе, где будет широко солнечно. Такие города, как Сан-Антонио, смогут стать свидетелями кольцевого движения на пике, начиная с 11:52 по центральному поясному времени. Однако в южной части штата могут присутствовать облака, но они не будут полностью загораживать обзор.

С другой стороны, в Орегоне не ожидается таких благоприятных погодных условий. Обильные облака и небольшой дождь потенциально могут омрачить затмение. Шторм у побережья северо-западной части Тихого океана может сорвать представление, поскольку облака распространятся дальше вглубь страны.

В других штатах, таких как Невада, Юта и Нью-Мексико, также может наблюдаться облачность, которая может повлиять на видимость. Однако существует вероятность того, что во время затмения в некоторых регионах этих штатов небо будет ясным.

На остальной территории центральной и восточной части США будет видно частичное затмение, закрывающее от 20% до 80% Солнца. К сожалению, штормовые системы приведут к обширному облачному покрову на Среднем Западе и в некоторых частях Востока, что потенциально затруднит обзор.

Если вы не сможете стать свидетелем кольцевого солнечного затмения 10 июня, не волнуйтесь. Еще одна возможность ждет 8 апреля 2024 года, когда произойдет следующее полное солнечное затмение. Планируя заранее, вы можете быть уверены, что находитесь в лучшем месте для наблюдения за этим захватывающим небесным событием.

источники:

– CNN (исходная статья)