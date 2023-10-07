Существование водных миров в экзопланетных системах

В этой статье обсуждается наличие водных миров в экзопланетных системах, уделяя особое внимание соотношению массы и радиуса и объемному составу этих планет. Согласно моделям формирования планет, экзопланеты, мигрирующие из-за снежной линии протопланетного диска, вероятно, будут иметь ядра, богатые водным льдом. Эти водные миры могут составлять примерно 50% массы планеты.

Наблюдаемая долина радиуса планет Кеплера, которая хорошо объясняется дихотомией атмосферы скалистых планет, предполагает существование водных миров, основанное на точных измерениях массы и радиуса транзитных планет. Однако определение состава ядра этих планет является сложной задачей из-за сходства плотности между планетами, богатыми водным льдом, и скалистыми планетами с тонкой атмосферой.

Чтобы исследовать наличие водных миров, авторы комбинируют различные модели образования с моделями выхода атмосферы, чтобы моделировать планетарные системы, соответствующие наблюдаемой долине радиуса. Сравнивая эти смоделированные планеты с наблюдаемыми планетами с точки зрения массы, радиуса и периода обращения, они могут оценить вероятность наличия водных миров в текущей выборке.

Модели миграции предполагают, что значительный процент голых планет без первичных H/He-атмосфер может быть богат водным льдом вокруг родительских звезд G- и M-типов. Это согласуется с распределением массы и радиуса наблюдаемых планет. Однако прогнозируется, что большинство водных миров будут иметь более длинные орбитальные периоды (> 10 дней). Следовательно, идентификация этих водных миров с помощью таких методов, как радиальная скорость и трансмиссионная спектроскопия, будет более эффективной при нацеливании на планеты с более длинными орбитальными периодами.

В заключение, это исследование предполагает, что водные миры, вероятно, присутствуют в экзопланетных системах и могут быть идентифицированы на основе их соотношения массы и радиуса и орбитальных периодов. Дальнейшие исследования с использованием данных наблюдений и передовых спектроскопических методов могут дать больше информации о существовании и характеристиках этих водных миров.

Источник: статья Аритры Чакрабарти и Гийса Д. Малдерса «Существование водных миров в экзопланетных системах».