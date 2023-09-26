SpaceX вывела на орбиту 21 новый спутник

Ракета SpaceX Falcon 9 успешно вывела на низкую околоземную орбиту 21 новый спутник в понедельник утром. Эти спутники являются частью Starlink, созвездия тысяч спутников, обеспечивающих глобальное широкополосное интернет-покрытие. Спутники были развернуты в виде «спутникового поезда», который выглядел как ряд вагонов, выстроенных в линию в космосе.

Хотя Северное сияние является естественным небесным зрелищем в Миннесоте, жители Миннесоты также могут иметь возможность стать свидетелями искусственного зрелища, когда спутники Starlink пролетают над головой. В зависимости от условий наблюдения и ясного неба поезд спутников можно увидеть невооруженным глазом, когда они находятся ближе к Земле.

Starlink предоставляет расчетные моменты, когда спутники будут видны в разных местах. К сожалению, в настоящее время в Миннеаполисе нет «хорошего» времени видимости в ближайшие пять дней. Однако в пятницу, 29 сентября, условия видимости будут «средними», что позволит обеспечить пятиминутное окно просмотра, начиная примерно с 6:03. Кроме того, в понедельник вечером около 7:34 спутники снова будут видны. хотя в районе Миннеаполиса условия будут плохими.

Для тех, кто живет недалеко от Дулута, спутники Starlink будут видны при хороших условиях около 8:07 в течение примерно четырех минут в понедельник вечером. Чтобы их обнаружить, посмотрите с запада на северо-восток.

Чтобы узнать, когда спутники Starlink будут видны в вашем городе, вы можете посетить сайт Starlink для получения дополнительной информации.

В целом, успешный запуск SpaceX этих 21 нового спутника приближает нас к достижению глобального широкополосного доступа в Интернет, дополнительно расширяя доступ к информации и возможности подключения по всему миру.

Определения:

– Starlink: группировка спутников, запущенная SpaceX для обеспечения глобального широкополосного доступа в Интернет.

– Falcon 9: двухступенчатая ракета многоразового использования, разработанная и изготовленная SpaceX.

Источник: н/д