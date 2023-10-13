Когда наблюдать солнечное затмение в Центральной Флориде

14 октября жители Центральной Флориды получат возможность стать свидетелями солнечного затмения. Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем. В Орландо кольцевое солнечное затмение, также известное как «огненное кольцо», начнется примерно в 11:52. Затмение достигнет своего пика в 1:26 и завершится около 3:02.

В субботу Научный центр Орландо проводит вечеринку по наблюдению за солнечным затмением, на которой жители могут собраться, чтобы стать свидетелями этого астрономического события. По оценкам экспертов центра, жители смогут увидеть до 60% затмения. Однако крайне важно принять меры предосторожности во время наблюдения затмения, чтобы защитить глаза от потенциального повреждения.

Очень важно безопасно наблюдать за солнечным затмением, чтобы не повредить глаза. Обязательно соблюдайте соответствующие рекомендации и используйте защитные очки, специально предназначенные для наблюдения за солнечными явлениями. Если вы не знаете, как безопасно наблюдать затмение, есть ресурсы, которые обучат вас и проведут вас через этот процесс.

Предстоящее солнечное затмение в Центральной Флориде — это прекрасная возможность стать свидетелем природного явления. Если вы не можете увидеть это конкретное затмение, следующее полное солнечное затмение в некоторых частях США произойдет 8 апреля 2024 года.

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