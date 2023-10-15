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Наблюдайте за лунной ночью: небесный праздник в муниципальной обсерватории и музее Балларата

ByРоберт Эндрю

Октябрь 15, 2023
Наблюдайте за лунной ночью: небесный праздник в муниципальной обсерватории и музее Балларата

Вечером в субботу, 21 октября, люди со всего мира соберутся на открытом воздухе, чтобы принять участие в глобальной инициативе, известной как «Наблюдение за лунной ночью». Муниципальная обсерватория и музей Балларата рада принять участие в торжествах и предложить жителям города захватывающий вид на Луну.

С 7:30 до 9:30 обсерватория приглашает посетителей на экскурсию по объекту, информативную презентацию астронома и возможность увидеть Луну через мощный телескоп. По словам Джудит Бэйли, менеджера обсерватории, это мероприятие призвано способствовать пониманию и более глубокому пониманию Луны, космической науки и исследований.

Время для этого события особенно благоприятно, поскольку Луна станет потрясающим растущим серпом всего семь дней назад. Эта фаза Луны открывает отличные возможности для наблюдения за терминатором, границей между ночью и днем ​​на поверхности Луны. С помощью телескопа посетители могут воочию ощутить красоту и хитросплетения Луны. Эту встречу невозможно воспроизвести, просто просматривая фотографии в Интернете.

Влияние наблюдения Луны в телескоп огромно, особенно для маленьких детей. Бэйли подчеркивает замечательные отклики зрителей и подчеркивает важность предоставления этой общественной услуги, чтобы вдохновить будущие поколения в области науки. Обсерватория активно участвует в международных и австралийских мероприятиях по продвижению STEM-образования, способствуя своей приверженности обществу.

Помимо Луны, посетители также смогут увидеть Сатурн и другие небесные объекты через телескоп обсерватории. В случае ненастной погоды в качестве альтернативы будет предложена виртуальная экскурсия по ночному небу.

Международный проект «Наблюдение за лунной ночью» спонсируется миссией НАСА «Лунный разведывательный орбитальный аппарат» и Отделом исследования Солнечной системы Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. Их поддержка позволяет энтузиастам и любознательным людям принять участие в этом уникальном небесном празднике.

Чтобы гарантировать место, необходимо предварительное бронирование, которое можно сделать на странице trybooking.com/CJFSP. Билеты стоят 35 долларов для взрослых, 25 долларов для владельцев льготных карт и студентов старше 18 лет, 15 долларов для детей в возрасте от 17 до XNUMX лет и бесплатно для детей до четырех лет.

Присоединяйтесь к муниципальной обсерватории и музею Балларата, чтобы провести очаровательный вечер под звездами, где луна занимает центральное место и оживают чудеса нашей Вселенной.

Определения:
– «Наблюдай лунную ночь»: глобальная инициатива, которая побуждает людей собираться на открытом воздухе и наблюдать за Луной, способствуя пониманию космической науки и исследований.
– Растущий серп: фаза луны, когда она становится больше и более освещенной.

By Роберт Эндрю

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