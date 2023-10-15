Наблюдайте за лунной ночью: ночь исследования Луны

Вечером 21 октября люди со всего мира соберутся на улице, чтобы принять участие в глобальной инициативе под названием Observe the Moon Night. Муниципальная обсерватория и музей Балларата в городе Балларат присоединяется к празднованию, предлагая уникальную возможность увидеть Луну вблизи.

С 7:30 до 9:30 посетителей обсерватории ждет экскурсия по месту, презентация астронома и возможность увидеть Луну в телескоп. Цель мероприятия – способствовать пониманию и лучшему пониманию Луны, космической науки и исследований.

По словам Джудит Бэйли, менеджера обсерватории, этот вечер обещает стать исключительным зрелищем. Луна будет представлять собой потрясающий растущий полумесяц, возраст которого составит всего семь дней, что создаст прекрасные возможности для наблюдения за терминатором, границей между ночью и днем. Бэйли подчеркивает, что наблюдение за Луной в телескоп — это совершенно другой опыт, чем просмотр фотографий в Интернете.

Мероприятие в Муниципальной обсерватории и музее Балларата предназначено не только для взрослых; это также важная возможность для детей увидеть луну вблизи. Бэйли объясняет, что реакция зрителей замечательна и что эти события играют решающую роль в пробуждении интереса маленьких детей к науке.

Помимо наблюдения за Луной, посетители также смогут увидеть в телескоп Сатурн и другие небесные объекты. Однако, если погода облачная, вместо этого будет предоставлена ​​виртуальная экскурсия по ночному небу.

Программа «Наблюдение за лунной ночью» спонсируется миссией НАСА «Лунный разведывательный орбитальный аппарат» и Отделом исследования солнечной системы Центра космических полетов имени Годдарда НАСА, что подчеркивает значимость этого глобального события.

Если вы заинтересованы в посещении, необходимо сделать предварительный заказ на сайте trybooking.com/CJFSP. Стоимость билетов следующая: 35 долларов для взрослых, 25 долларов для владельцев льготных карт и студентов старше 18 лет, 15 долларов для детей в возрасте от 17 до XNUMX лет и бесплатно для детей до четырех лет.

источники:

– Муниципальная обсерватория и музей Балларата