Расшифровка «пухлых ног» гусениц: анатомия и функция

Недавняя статья в журнале Science Advances исследует увлекательный мир ног гусениц. На первый взгляд можно было бы предположить, что ноги гусениц просто пухлые из-за их ненасытного аппетита, но при дальнейшем исследовании становится ясно, что эти ноги служат совсем другой цели.

То, что кажется пухлыми ногами гусеницы, на самом деле является искусственными ногами, известными как «неправильные ноги». Эти короткие кусочки плоти помогают гусенице передвигаться, в то время как настоящие ноги, расположенные возле ее лица, предназначены для метаморфоза и в конечном итоге разовьются во взрослые ноги мотылька или бабочки.

Идея о том, что ногу можно определить как по анатомии, так и по функциям, поднимает философские вопросы о том, что делает ногу «реальной». Следует ли определять ногу по ее физической структуре или можно классифицировать функциональную ногу как таковую, даже если ей не хватает традиционных характеристик ноги?

Это открытие не является совершенно удивительным в мире членистоногих, которые известны своими суставчатыми ногами. Насекомые и другие членистоногие часто используют свои ноги для различных задач. Лодочники превратили свои ноги в весла, навозные жуки используют ноги как режущие инструменты, а домашние многоножки модифицировали свои похожие на ноги клыки для впрыскивания яда.

В случае гусениц эти искусственные ноги служат якорями, позволяя существу цепляться за поверхности при движении вперед. Гусеницы отсоединяют и снова прикрепляют свои ложные ножки, чтобы двигаться вперед, используя зазубренные подушечки, называемые крючками, на кончиках каждой ноги, чтобы надежно зафиксировать их. Гены, ответственные за развитие этих искусственных ног, являются общими с ракообразными, что подчеркивает эволюционные связи между разными видами.

Хотя с генетической точки зрения концепция реальности может не иметь большого значения для этих придатков, в этих преходящих ногах есть что-то интригующее. Ноги гусениц недолговечны и существуют только на личиночной стадии перед метаморфозом. Итак, в следующий раз, когда вы встретите гусеницу, найдите время, чтобы оценить эти мимолетные конечности и их уникальную адаптацию к передвижению.

Источники: Достижения науки.

Определения:

Пролег: На гусенице найдена искусственная нога, которая используется для передвижения.

На гусенице найдена искусственная нога, которая используется для передвижения. Грудные ноги: Настоящие ноги гусеницы, расположенные возле ее лица, которые со временем разовьются во взрослые ноги мотылька или бабочки.

Настоящие ноги гусеницы, расположенные возле ее лица, которые со временем разовьются во взрослые ноги мотылька или бабочки. Крюк: На кончике ножки гусеницы имеется шипованная подушечка, которая помогает ей надежно удерживаться на поверхности.

На кончике ножки гусеницы имеется шипованная подушечка, которая помогает ей надежно удерживаться на поверхности. Членистоногие: Тип беспозвоночных животных, характеризующийся членистыми ногами.