Открытие уникальной двойной системы дает представление о горячих юпитерах и эволюции звезд

Ученые сделали революционное открытие двойной системы, расположенной на расстоянии 1,400 световых лет от нас и состоящей из горячего объекта, подобного Юпитеру, вращающегося вокруг белого карлика. Это открытие открывает беспрецедентные возможности для изучения горячих Юпитеров и эволюции звезд в двойных системах.

Горячие Юпитеры — это тип экзопланет, которые вращаются очень близко к своим звездам и имеют чрезвычайно высокие температуры поверхности. Их сложно изучать из-за яркого света ближайших звезд. Однако эта недавно открытая двойная система, состоящая из белого и коричневого карликов, предлагает уникальную возможность наблюдать и изучать экстремальные условия горячих Юпитеров.

Белый карлик в этой системе является остатком звезды, похожей на Солнце, у которой исчерпалось ядерное топливо. С другой стороны, коричневый карлик представляет собой массивный объект с массой между газовым гигантом и маленькой звездой. Коричневых карликов иногда называют неудавшимися звездами, поскольку им не хватает массы для поддержания реакций синтеза водорода.

Одним из интересных аспектов этой двойной системы является то, что коричневый карлик имеет «лунную» ориентацию, при которой одна сторона планеты всегда обращена к звезде из-за приливного захвата. Это приводит к сильной разнице температур между дневным полушарием, которое бомбардируется прямой звездной радиацией, и ночным полушарием, которое получает меньше радиации.

Анализируя яркость света, излучаемого системой, ученые определили, что дневная температура коричневого карлика колеблется от 7,250 до 9,800 Кельвинов, что соответствует температуре звезды А-типа. Это открытие дает ценную информацию о влиянии интенсивного ультрафиолетового излучения на атмосферы планет.

Это исследование не только расширяет наше понимание горячих Юпитеров, но и проливает свет на эволюцию звезд в двойных системах. Двойная система представляет собой лабораторию для будущих исследований, позволяющую ученым изучать экстремальные условия и динамику этих небесных объектов.

источники:

– Природная астрономия: «Затменная двойная система с экстремальным соотношением масс, короткопериодическая затменная двойная звезда, состоящая из первичной звезды B-типа и вероятного белого карлика» без URL-адреса.

- Очень большой телескоп Европейской южной обсерватории без URL-адреса.