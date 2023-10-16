Статистическое изучение ландшафтов функций сообществ микробных сообществ

Резюме: Новое исследование, проведенное исследователями из Чикагского университета, Йельского университета и Вашингтонского университета в Сент-Луисе, разработало статистическую модель, которая может точно предсказывать функции микробного сообщества, учитывая наличие или отсутствие различных видов, а не их взаимодействия. Этот подход, который рассматривает добавление или удаление видов как «мутации» в ландшафте функций сообщества, оказался успешным в различных экологических системах. Простота и надежность модели делают ее многообещающим инструментом для создания микробных сообществ с конкретными функциями в различных приложениях, таких как восстановление окружающей среды и здоровье пищеварительной системы. Кроме того, это исследование дает представление об основных принципах функционирования микробных сообществ.

Традиционный подход к пониманию функции микробных сообществ предполагает изучение взаимодействия между различными видами. Однако сложные и разнообразные комбинации видов внутри сообществ чрезвычайно затрудняют точное предсказание функций сообщества с использованием этого подхода. Исследователи искали более простую альтернативу и разработали статистическую модель, которая учитывает только наличие или отсутствие видов в микробном сообществе.

Черпая вдохновение из генетики, исследователи построили ландшафт функций сообщества, где добавление или удаление видов представляет собой «мутации», а пики ландшафта указывают на сообщества с высокими функциональными характеристиками. Удивительно, но ландшафты оказались скорее гладкими, чем сложными, что указывает на то, что форму ландшафта можно аппроксимировать с помощью ограниченных данных. Эта простота позволяет исследователям прогнозировать функции сообщества так же эффективно, как и более сложные подходы, учитывающие динамику и численность видов.

В ходе исследования модель была проверена на шести различных наборах данных из различных экологических систем, включая микробные сообщества, участвующие в производстве бутирата и расщеплении крахмала. Модель стабильно хорошо работала в этих наборах данных, демонстрируя свою надежность и универсальность.

Последствия этого исследования значительны. Модель может помочь в разработке микробных сообществ для конкретных целей, таких как очистка окружающей среды и здоровье пищеварительной системы. Кроме того, это обеспечивает лучшее понимание того, как функционируют микробные сообщества, бросая вызов общепринятым представлениям об экологической сложности. Будущие исследования будут сосредоточены на выяснении причин наблюдаемой простоты ландшафтов функций сообществ.

источник:

– Эбигейл Сквара и др., Статистическое изучение функционального ландшафта микробных сообществ, Nature Ecology & Evolution (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02197-4