Когда были сформированы первые континенты Вселенной?

В недавнем исследовании под названием «Когда появились первые экзоконтиненты?» Джейн Гривз, профессор астрономии Кардиффского университета, исследует формирование континентов во Вселенной. Континенты не являются стационарными; они «плавают» над мантией Земли за счет тепла, исходящего от ядра планеты. Это постоянное движение континентов и приводит к таким явлениям, как тектоника плит.

Гривз стремился понять, когда образовались первые континенты и как эта информация может помочь в поиске обитаемых миров. Изучая наличие тектоники плит на скалистых планетах, она попыталась проследить вероятность существования континентов. Тепло играет решающую роль в этом процессе, поскольку планеты с достаточно нагретым ядром с большей вероятностью будут иметь активную тектонику плит.

Основываясь на своем исследовании звезд и формирования планет, Гривз определила, что тектоника земных плит началась примерно 3 миллиарда лет назад, то есть примерно через 9.5 миллиардов лет после зарождения Вселенной. Она также обнаружила, что первые континенты появились на звездах тонкого диска, которые относительно моложе и имеют более высокую металличность, примерно на 2 миллиарда лет раньше, чем континенты Земли. Напротив, звезды с толстым диском, которые старше и бедны металлами, указывают на существование континентов примерно на 4–5 миллиардов лет раньше, чем на Земле.

Интересно, что Гривз обнаружил, что континенты формируются на других планетах медленнее, чем на Земле. Наличие оптимального количества тепла необходимо для начала формирования континентов. Поэтому Гривз предполагает, что звезды с более низкой металличностью, чем у Солнца, потенциально могут привести к открытию обитаемых экзопланет с континентами.

Это исследование открывает новые возможности для астрономов и расширяет наше понимание формирования континентов во Вселенной. Изучая планетные системы и условия, необходимые для формирования континентов, ученые смогут искать обитаемые миры за пределами нашего.

источники:

– Джейн Гривз, «Когда появились первые экзоконтиненты?»

- НАСА

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