Чандраян-3: успешная миссия с кратковременными сбоями

Индийская лунная миссия «Чандраян-3» была признана успешной, несмотря на некоторые незначительные неудачи. Через два дня после приземления на Луну спускаемого аппарата «Викрам» и марсохода «Прагьян» на борту марсохода на мгновение отключилось электричество. Сантош Вадавале, главный исследователь рентгеновского спектрометра альфа-частиц (APXS), объяснил, что отключение электроэнергии было вызвано поздним добавлением функции безопасности, которая случайно отключила команду APXS. Однако неисправность была быстро устранена, и прибор успешно провел анализ лунного грунта и горных пород на месте.

Вопреки сообщениям о том, что посадочный модуль «Викрам» и марсоход «Прагьян» должны были проснуться во второй лунный день, Вадавале пояснил, что они никогда не были предназначены для этого. Выступая на заседании Института фундаментальных исследований Тата (TIFR), Вадавале подчеркнул, что миссия действительно увенчалась полным успехом. Он также заявил, что полезные нагрузки Chandrayaan-3 предоставили отличные научные данные, а APXS дает фантастическую информацию, которая в настоящее время подробно анализируется.

Миссия «Чандраян-3», несомненно, стала важной вехой в усилиях Индии по освоению космоса. Сбои, возникающие в ходе работы миссии, типичны для столь сложных миссий и не затмевают ее достижений. Успешное функционирование APXS и ценные научные данные, собранные с поверхности Луны, способствуют улучшению нашего понимания лунной геологии и открывают путь для будущих лунных миссий.

источники:

– Сантош Вадавале, главный исследователь рентгеновского спектрометра альфа-частиц (APXS)

– Институт фундаментальных исследований Тата (ТИФР)