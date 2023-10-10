Миссия НАСА «Психея» будет запущена на тяжелой ракете SpaceX Falcon Heavy

НАСА готовится начать свою первую в истории межпланетную миссию с использованием ракеты SpaceX Falcon Heavy. Миссия, известная как «Психея», будет исследовать астероид, который, как полагают, состоит преимущественно из других металлов, кроме железа и никеля.

Первоначально запланированный к запуску в октябре 2022 года миссия была отложена из-за поздней поставки летного программного обеспечения и испытательного оборудования. Однако новая дата запуска теперь назначена на четверг, 12 октября 2023 года, в 10:16 по восточному времени из Космического центра НАСА Кеннеди во Флориде.

Для тех, кто заинтересован в просмотре запуска, есть два варианта: NASA TV или официальный канал SpaceX на YouTube. Ракета Falcon Heavy во время запуска обеспечит тягу более пяти миллионов фунтов за счет своих 27 двигателей. Примерно через две минуты боковые ускорители отделятся и начнут снижаться к первой и второй зонам приземления на мысе Канаверал.

Как только центральная ракета-носитель отделится, она упадет в океан, а вторая ступень выполнит два горения. Наконец, ровно через 62 минуты после старта космический корабль «Психея» начнет свой путь к астероиду Психея.

В случае задержки запуска из-за погодных условий существует несколько возможностей резервного запуска в течение 21-дневного периода, начиная с четверга, 5 октября.

Психея, как астероид, так и миссия, имеет большое научное значение. Это самый металлический из известных объектов, расположенный в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Изучая Психику и другие небесные тела, исследователи могут получить представление о происхождении и эволюции нашей Солнечной системы.

Программа NASA Launch Services в Космическом центре Кеннеди очень рада стать частью этой новаторской миссии. В рамках этой миссии мы будем наблюдать небесное тело с преимущественно металлической поверхностью, что является первым в нашем исследовании космоса.

источники:

- НАСА

– СпейсИкс