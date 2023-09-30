CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Астронавт Фрэнк Рубио побил американский рекорд по продолжительности непрерывного космического полета

ByВики Ставропулу

сентябрь 30, 2023
Астронавт Фрэнк Рубио побил американский рекорд по продолжительности непрерывного космического полета

Астронавт Фрэнк Рубио вошел в историю, установив новый американский рекорд по продолжительности непрерывного космического полета. Миссия Рубио длилась поразительно долго, превзойдя все предыдущие достижения в освоении космоса. Рекордный подвиг демонстрирует выносливость и стойкость астронавтов перед лицом проблем, связанных с длительным пребыванием в космическом пространстве.

Замечательное достижение Рубио побудило более пристально взглянуть на другие миссии, которые раздвинули границы космических путешествий человека. На протяжении всей истории несколько астронавтов проводили на орбите еще более длительные периоды времени, прокладывая путь к новаторскому достижению Рубио. Эти миссии дают ценную информацию о физических и психологических последствиях длительного космического путешествия.

Длительное воздействие микрогравитации, испытываемое астронавтами во время длительных космических полетов, может оказать существенное воздействие на организм человека. Медицинские исследования показали, что эти эффекты включают потерю костной массы, атрофию мышц и изменения сердечно-сосудистой функции. Понимание и смягчение этих рисков имеют решающее значение для будущих длительных космических миссий, например тех, которые запланированы для исследования Марса.

Помимо физиологических проблем, астронавты сталкиваются с уникальными психологическими стрессорами во время длительного пребывания в космосе. Длительная изоляция от Земли и близких может привести к ощущению одиночества и тоски по дому. Разрабатываются инновационные стратегии для решения этих психологических проблем и обеспечения благополучия астронавтов во время их миссий.

Отмечая историческое достижение Рубио, важно признать значительный вклад, внесенный предыдущими астронавтами, которые провели продолжительное время на орбите. Их преданность делу и стойкость проложили путь к будущим исследованиям космоса и расширили наше понимание пределов выносливости человека в космическом пространстве.

источники:
– MailOnline: статья Уильяма Хантера, опубликованная 30 сентября 2023 г.

By Вики Ставропулу

Похожие темы

Наука

Согласно новому исследованию, тропические леса не единственные важные поглотители углерода

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Исследование тайны молний на Венере

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Ученые готовятся исследовать темные века Вселенной с помощью лунной миссии

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Согласно новому исследованию, тропические леса не единственные важные поглотители углерода

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Исследование тайны молний на Венере

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Ученые готовятся исследовать темные века Вселенной с помощью лунной миссии

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Возможные претенденты на Нобелевскую премию по физике 2023 года

Октябрь 3, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев