Новая теория объясняет, как коллапс двойной звезды формирует гамма-всплески

Гамма-всплески (GRB) — это невероятно жестокие события во Вселенной, которые выделяют огромное количество энергии, сравнимое с совокупной выходной мощностью всех звезд в наблюдаемой Вселенной. Однако наше понимание этих событий ограничено. В недавней статье международной группы исследователей предлагается новая теория образования по крайней мере одного типа гамма-всплесков, предполагающая, что они возникают, когда двойная система двух конкретных типов звезд коллапсирует и образует черную дыру.

Традиционно существовало два типа гамма-всплесков: короткие всплески продолжительностью несколько секунд и длинные всплески продолжительностью несколько минут. Считается, что короткие вспышки возникают в результате столкновения массивных объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, тогда как длинные вспышки, как полагают, вызваны коллапсом невероятно массивных звезд, масса которых более чем в 30 раз превышает массу Солнца, что приводит к образованию гиперновых звезд. .

Исследовательская группа под руководством Ерлана Аймуратова из Астрофизического института имени Фесенкова в Казахстане предлагает другой сценарий формирования длинных гамма-всплесков. Они предполагают, что коллапс двойной системы, состоящей из углеродно-кислородной (CO) звезды и нейтронной звезды, вызывает возникновение гиперновой и образование новой нейтронной звезды. В этом сценарии двойная система преобразуется в две нейтронные звезды.

Важнейшим элементом их теории является то, что материал, выброшенный из вновь образовавшейся нейтронной звезды во время вспышки гиперновой, захватывается ее двойным компаньоном. Этот дополнительный материал приводит к тому, что звезда-компаньон становится сверхмассивной, что приводит к ее коллапсу и превращению в черную дыру. Излучение, испускаемое при этом процессе, наблюдается как гамма-всплеск.

Исследователи углубляются в тонкости этого механизма, включая влияние периода вращения двойной системы. Они также обсуждают историческую подоплеку и предыдущие исследования, которые способствовали развитию их теории.

Чтобы подтвердить свою гипотезу, команда исследовала гамма-всплески с помощью таких телескопов, как спутник BeppoSAX, запущенный почти три десятилетия назад, а также телескоп НАСА SWIFT и обсерватория Лик. Два конкретных гамма-всплеска, GRB090618 и GRB090423, продемонстрировали характеристики, указывающие на их формирование в двойных звездных системах, что дает некоторые доказательства в пользу новой теории.

Тем не менее, астрофизическое сообщество, вероятно, продолжит дискуссию о причинах этих разрушительных явлений. Понимание происхождения гамма-всплесков имеет решающее значение, поскольку они могут возникать в наших окрестностях, представляя угрозу для жизни на Земле. Получив представление о системах, которые могут вызывать эти события, будь то двойные или одиночные, ученые могут продвинуться к предсказанию таких катастрофических событий и подготовке к ним.

источники:

– Аймуратов Ю. и др. – Ассоциация GRB-SN в рамках бинарной модели Hypernova.

– ICRANet – Ассоциация GRB-SN в рамках пресс-релиза модели бинарной гиперновой

– UT – Гамма-всплеск длился так долго, что дважды вызвал срабатывание спутника

– UT – Гамма-всплеск 2022 года был настолько мощным, что был обнаружен космическими кораблями по всей Солнечной системе

Image Source:

ESO / А. Рокетт