Гамма-всплески и сверхновые: связь с двойными звездами

Гамма-всплески (GRB) — загадочные небесные явления, излучающие большое количество энергии, особенно в форме гамма-лучей. Хотя известно, что они являются одними из самых жестоких явлений во Вселенной, ученые еще многое в них не понимают. Однако недавнее исследование, опубликованное в «Астрофизическом журнале», предлагает новую теорию формирования по крайней мере одного типа гамма-всплесков, предполагающую связь с двойными звездными системами.

Традиционно различают два типа гамма-всплесков в зависимости от их продолжительности: короткие всплески продолжительностью несколько секунд и длинные всплески продолжительностью несколько минут. Считается, что короткие гамма-всплески возникают в результате столкновения массивных объектов, таких как черные дыры или нейтронные звезды, тогда как длинные гамма-всплески, как считалось, связаны с коллапсом чрезвычайно массивных звезд.

Новое исследование бросает вызов этому предположению и предполагает, что длинные гамма-всплески на самом деле могут быть вызваны коллапсом двойной звездной системы, состоящей из углеродно-кислородной (CO) звезды и нейтронной звезды (NS). Когда ядро ​​CO-звезды коллапсирует, происходит возникновение гиперновой — рождение новой черной дыры — и образование новорожденной нейтронной звезды. Это создает двойную систему, состоящую из двух нейтронных звезд.

Во время вспышки гиперновой значительное количество материала, выброшенного из вновь образовавшейся нейтронной звезды, захватывается ее соседней нейтронной звездой. Это добавление материала может привести к тому, что звезда станет слишком массивной, что приведет к ее коллапсу и превращению в черную дыру. В результате возникает гамма-всплеск.

Исследователи предоставляют подробный анализ и справочную информацию, включая влияние периода вращения двойной системы. Они также упоминают использование таких телескопов, как спутник BeppoSAX, телескоп НАСА SWIFT и обсерватория Лик, для наблюдения и сбора доказательств, подтверждающих их теорию.

Хотя это исследование проливает новый свет на возможную связь между двойными звездами и образованием длинных гамма-всплесков, астрофизическое сообщество, вероятно, примет участие в дальнейших дебатах и ​​исследованиях, чтобы получить более глубокое понимание этих явлений. Последствия понимания гамма-всплесков значительны, поскольку они могут возникать в наших космических окрестностях и представлять угрозу для жизни на Земле. Разгадав механизмы этих космических взрывов, ученые смогут приблизиться к предсказанию таких событий и обеспечению безопасности нашей планеты.

Источник: Universe Today – «Какая связь между гамма-всплесками и сверхновыми? Это могут быть двойные звезды» (DOI: 10.3847/1538-4357/ace721)