Самые большие и самые маленькие мышцы человеческого тела

Человеческое тело состоит из различных мышц, которые обеспечивают движение и поддержание осанки. Некоторые мышцы большие и громоздкие, а другие маленькие и нежные. Но какая мышца самая большая, а какая самая маленькая? Ответ зависит от того, как измеряются мышцы.

По массе самой большой мышцей в организме является большая ягодичная мышца. Эта мышца расположена в ягодицах и проходит по диагонали от таза к бедренной кости. На его долю приходится от 12% до 13% общего веса всех мышц ног. Большая ягодичная мышца отвечает за разгибание бедра в тазобедренном суставе и используется при вставании со стула или подъеме по лестнице. У людей он также крупнее, чем у обезьян и мартышек, возможно, из-за необходимости передвигаться на двух ногах.

С другой стороны, широчайшая мышца спины, широко известная как «широчайшие», является самой большой мышцей с точки зрения площади поверхности. Эта мышца расположена в средней и нижней части спины и имеет широкую плоскую форму. Средняя широчайшая мышца спины взрослого человека имеет ширину около 7 дюймов и длину 14 дюймов. Однако его толщина составляет всего лишь полдюйма.

Напротив, самая маленькая скелетная мышца в организме человека — стременная, расположенная внутри уха. Эта крошечная мышца имеет длину около 0.2 дюйма и прикреплена к небольшой кости, называемой стременем. Стременная мышца играет решающую роль в подавлении движения стремени в ответ на громкие звуки, предотвращая повреждение нервов.

В целом, большая ягодичная мышца является самой большой мышцей в организме по массе, а широчайшая мышца спины — самой большой по площади поверхности. Стременная мышца — самая маленькая скелетная мышца, выполняющая важную функцию защиты слуха.

источники:

– Живая наука

- Международный журнал морфологии